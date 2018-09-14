موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني السبت 15/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق ريال سوسيداد في يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب أنويتا في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وريال سوسيداد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق ريال سوسيداد في يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب أنويتا في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد تحديداً في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، سوف تكون مباراة برشلونة وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وريال سوسيداد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وريال سوسيداد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته الرابعة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التربع على صدارة جدول ترتيب الليغا رفقة غريمه التقليدي فريق ريال مدريد.

ولا شك أن فريق برشلونة يُدرك جيداً أنه سوف يجد أمامه في الفترة القليلة القادمة العديد من التحديات الصعبة للغاية، وخاصة وأن الفريق الكتالوني سوف يبدأ مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا انطلاقاً من يوم الثلاثاء القادم، وذلك حينما يستقبل نظيره فريق أيندهوفن الهولندي على ملعب الكامب نو.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على فريق برشلونة أنه يتواجد في مجموعة صعبة للغاية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد أيضاً بجانبه كلاً من فريق إنتر الإيطالي إضافة إلى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وهو الأمر الذي يؤكد بدوره أن مهمة فريق برشلونة في الموسم الحالي لن تكون سهلة على الإطلاق.

وبكل تأكيد زاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من حجم الضغوطات بشكل غير طبيعي على فريقه في مطلع الموسم الحالي، وذلك حينما وعد جماهير نادي برشلونة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا من جديد في نهاية الموسم الحالي.

ويُدرك فريق برشلونة قبل كل ذلك جيداً أن مباراته القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق ريال سوسيداد لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن فريق ريال سوسيداد دائماً ما يُمثل عقبة كبرى على الفريق الكتالوني حينما تُقام المباراة في إقليم الباسك.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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