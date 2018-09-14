موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني السبت 15/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مساء يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مساء يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، سوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته الرابعة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التواجد في صدارة الترتيب رفقة الغريم التقليدي له وهو فريق برشلونة.

ولا شك أن هذه المباراة سوف تكون منتظرة للغاية من جانب كل عشاق النادي الملكي، وخاصة وأنها سوف تكون بمثابة أول اختبار حقيقي للفريق الملكي في الموسم الحالي على الصعيد المحلي، علماً بأن فريق ريال مدريد سبق وأن فشل في أول اختبار صعب له في الموسم الحالي، وذلك حينما تعرض إلى الخسارة على يد جاره فريق أتلتيكو مدريد في مباراة كأس السوبر الأوروبي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومنذ تلك الخسارة القاسية نوعاً ما استعاد فريق ريال مدريد عافيته بشكل مثالي على كافة الأصعدة، وخاصة من الناحية الهجومية التي كانت جماهير الريال تخشى من تأثرها بعد رحيل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النادي الملكي قبل انطلاقة الموسم الحالي.

ولكن نجوم الفريق الملكي أثبتوا حتى هذه اللحظة أنهم قادرين على تعويض رحيل أي لاعب مهما كان اسمه أو حجمه في النادي على مر التاريخ، علماً بأن فريق ريال مدريد سوف يجد نفسه أمام اختبار آخر في غاية الصعوبة في منتصف الأسبوع الحالي وتحديداً في يوم الأربعاء القادم، وذلك حينما يستقبل نظيره فريق روما الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / إيسكو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

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