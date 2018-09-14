ملخص مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الجمعة 14/9/2018 في دوري أبطال أفريقيا

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ملخص مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، سقط فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2018 على ملعب 28 سبتمبر على أرض دولة غينيا.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام بعد أسبوعين من الآن وتحديداً في يوم 22 سبتمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

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وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / وليد سليمان / ناصر ماهر / إسلام محارب.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

ملخص مباراة الأهلي وحوريا كوناكري والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يقوم بفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة فريق حوريا كوناكري الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره، مما يجعله في حاجة ماسة إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل موعد مباراة الإياب على الأراضي المصرية.

ومع مرور الدقائق ظهر العجز بشكل واضح على فريق الأهلي من الناحية الهجومية، وخاصة في ظل الصلابة الدفاعية التي تمتع بها فريق حوريا كوناكري إضافة إلى سوء أرضية الملعب، مما جعل فريق الأهلي غير قادر على تشكيل الخطورة على مرمى مضيفه.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق الأهلي في المباراة، وذلك حينما سدد الظهير الأيسر التونسي علي معلول كرة ساقطة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس مرمى فريق حوريا كوناكري.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة المارد الأحمر، وهذه المرة حينما سدد اللاعب هشام محمد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت أيضاً بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس مرمى فريق حوريا كوناكري.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة الأهلي وحوريا كوناكري والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة فريق الأهلي الذي أراد خوض مباراة الإياب على أرضه بأعصاب هادئة.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين تلقى فريق الأهلي ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض مدافعه سعد الدين سمير إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال اللقاء، مما دفع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك المدافع محمد نجيب بدلاً منه.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير حاول المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لخطف هدف الانتصار قبل نهاية المباراة، وذلك من خلال إشراك اللاعب صلاح محسن بدلاً من اللاعب ناصر ماهر.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والسبعين، تلقى فريق الأهلي ضربة جديدة موجعة والتي تمثلت في تعرض لاعبه وليد سليمان إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك المدافع أيمن أشرف بدلاً منه.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين كاد فريق الأهلي ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما انفرد البديل صلاح محسن بحارس مرمى فريق حوريا كوناكري، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت وأبعد الكرة إلى الخارج بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين انفرد البديل صلاح محسن مرة أخرى بحارس مرمى فريق حوريا كوناكري، ولكن صلاح محسن أضاع الكرة هذه المرة بغرابة شديدة للغاية ليُضيع على فريقه فرصة تسجيل هدف الانتصار في هذه المباراة المعقدة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين، مما يجعل كافة الاحتمالات واردة في مباراة الإياب على الأراضي المصرية.

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