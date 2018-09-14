عقوبة جديدة منتظرة لصالح جمعة..وجماهير الأهلي تُطالب برحيل اللاعب

Advertisements

شهد اليوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2018 تصاعد أزمة جديدة بين المصري صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبين جماهير القلعة الحمراء، وذلك بسبب حالة اللامبالاة التي يعيش فيها اللاعب منذ تعاقده مع النادي الأهلي إضافة إلى عدم التزامه حتى بعد فسخ عقد إعارته إلى نادي الفيصلي السعودي.

وكان من المقرر أن يتواجد اللاعب صالح جمعة في صباح اليوم الجمعة في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية رفقة اللاعبين الغائبين عن قائمة المارد الأحمر التي تتواجد في دولة غينيا لمواجهة فريق حوريا كوناكري الغيني، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

Advertisements

ولكن اللاعب صالح جمعة غاب عن مران اليوم دون الحصول على أي إذن من الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك على الرغم من أن الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي قد أخطر اللاعب صالح جمعة فور عودته من جديد إلى صفوف النادي الأهلي قبل أيام قليلة من الآن بمواعيد التدريبات التي يجب عليه حضورها.

وهو الأمر الذي أدى إلى اشتعال موجة الغضب من جانب جماهير النادي الأهلي عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، والتي طالب العديد منها اليوم الجمعة بضرورة فسخ عقد اللاعب صالح جمعة في الميركاتو الشتوي المقبل من أجل رحيله عن صفوف النادي الأهلي بسبب عدم التزامه المتكرر.

وكان اللاعب صالح جمعة قد فسخ عقد إعارته بالتراضي مع نادي الفيصلي السعودي قبل أيام قليلة، وذلك بسبب عدم رغبة مجلس إدارة نادي الفيصلي في قيد اللاعب في قائمة الفريق في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك نظراً لغيابه عن تدريبات الفريق في أكثر من مناسبة قبل مطلع الموسم الحالي.

ولا شك أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف يتخذ قراراً حاسماً بخصوص مستقبل اللاعب صالح جمعة في الفترة القادمة، وخاصة في ظل عدم انضباط اللاعب بالرغم من منحه العديد من الفرص لإصلاح ما أفسده، مما جعله بمثابة العبء الزائد على النادي الأهلي من خلال تقاضيه للأموال فقط دون العمل بجد لإثبات أحقيته في ارتداء قميص أكبر نادي في قارة أفريقيا.

إقرأ أيضاً: موعد مباريات ليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في موسم 2018 / 2019