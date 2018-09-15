موعد أبرز مباريات اليوم السبت 15/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، تبدأ اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 الإثارة من جديد في مختلف ملاعب كرة القدم في كافة أنحاء العالم، وذلك سواء على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الأوروبي وأيضاً على الصعيد الآسيوي.

حيث سيكون عشاق كرة القدم اليوم السبت على موعد مع بعض مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مسابقة الدوري الإسباني وأيضاً مسابقة الدوري الإيطالي وأيضاً مسابقة الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل سوف يكون عشاق كرة القدم على موعد أيضاً مع بعض مباريات مسابقة الدوري الألماني، إضافة إلى بعض مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وأخيراً بعض مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق توتنهام هوتسبير اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

موعد مباراة تشيلسي وكارديف سيتي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق كارديف سيتي اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وكارديف سيتي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة تشيلسي وكارديف سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة ضيفه فريق فولهام اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب الإتحاد في مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وفولهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق أرسنال لملاقاة مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب سانت جيمس بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة مضيفه فريق واتفورد في مساء اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة موناكو وتولوز

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق موناكو لملاقاة مضيفه فريق تولوز في مساء اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة موناكو وتولوز تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة موناكو وتولوز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق بايرن ميونخ لملاقاة ضيفه فريق باير ليفركوزن اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب أليانز أرينا، وذلك في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة إنتر وبارما

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق إنتر لملاقاة ضيفه فريق بارما اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وبارما تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة إنتر وبارما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة نابولي وفيورنتينا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق نابولي لملاقاة ضيفه فريق فيورنتينا في مساء اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة نابولي وفيورنتينا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة نابولي وفيورنتينا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق أتلتيكو مدريد لملاقاة ضيفه فريق إيبار اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق ريال سوسيداد اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب أنويتا في إقليم الباسك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد تحديداً في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة برشلونة وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

موعد مباراة فالنسيا وريال بيتيس

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق فالنسيا لملاقاة ضيفه فريق ريال بيتيس في مساء اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب ميستايا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فالنسيا وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة فالنسيا وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مساء اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

موعد مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة ضيفه فريق النجم الساحلي التونسي في مساء اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على الملعب الأولمبي في رادس، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

موعد مباراة الهلال والرائد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الهلال لملاقاة مضيفه فريق الرائد في مساء اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والرائد تحديداً في تمام الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الهلال والرائد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الاتحاد لملاقاة ضيفه فريق القادسية في مساء اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والقادسية تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الاتحاد والقادسية منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

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