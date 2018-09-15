ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير بمشاركة “محمد صلاح” السبت 15/9/2018

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ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، حقق فريق ليفربول فوزاً هاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من الهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقة التاسعة والثلاثين، إضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الرابعة والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق توتنهام هوتسبير في المباراة الأرجنتيني إيريك لاميلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق توتنهام هوتسبير عند 9 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فورم.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي / يان فيرتونغن / داني روز.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / داني وينكس / كريستيان إريكسن / لوكاس مورا.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة في عمر اللقاء اشتعلت أجواء القمة كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الأولى حينما نجح فريق ليفربول في تسجيل هدفه الأول في المباراة، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل لتعود البسمة من جديد على وجوه عشاق فريق توتنهام هوتسبير.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من جانب الفريقين، وخاصة وأن كلاهما كان يبحث عن تحقيق النتيجة الإيجابية بأقل مجهود، وذلك نظراً لأن كلاً منهما سوف يخوض مباراة صعبة للغاية في منتصف الأسبوع الحالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة الثانية والعشرين سنحت فرصة مثالية للغاية لمصلحة فريق ليفربول، وذلك حينما استغل المصري محمد صلاح خطأ فادح من جانب لاعبي فريق توتنهام هوتسبير، لينفرد على إثره بحارس المرمى فورم إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت وتصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والثلاثين، نجح فريق ليفربول في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر رأسية الهولندي جورجينيو فينالدوم عقب استغلاله ضعف الرقابة الدفاعية من جانب فريق توتنهام هوتسبير أثناء تنفيذ الركلة الركنية ليضع فريقه في المقدمة وسط فرحة عارمة من طرف جماهير ليفربول.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ليفربول عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك بحث فريق توتنهام هوتسبير أولاً عن تعديل النتيجة قبل التفكير في قلب الطاولة على ضيفه.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين كاد فريق ليفربول ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد الظهير الأيسر أندي روبرتسون كرة مخادعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن العارضة تصدت للكرة لتحرم الضيوف من تسجيل ثاني الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الخمسين وذلك حينما سدد النجم البرازيلي لوكاس مورا كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيمن لحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر تصدى للكرة وسط حسرة كبيرة من طرف الجماهير اللندنية.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين استغل فريق ليفربول خطأ دفاعي فادح من جانب لاعبي فريق توتنهام هوتسبير، ليتمكن على إثره فريق الريدز من تسجيل هدفه الثاني في المباراة والذي جاء عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينو وسط فرحة لا مثيل لها من طرف جماهير ليفربول.

وفي الدقيقة الستين حاول الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية بحثاً عن تحقيق المستحيل، وذلك من خلال إشراك الأرجنتيني إيريك لاميلا بدلاً من البلجيكي موسى ديمبيلي.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين أجرى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ثاني تغييراته الهجومية في المباراة، وذلك من خلال إشراك الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بدلاً من اللاعب الشاب داني وينكس.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وحينها نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل هدفه الشرفي في المباراة عبر الأرجنتيني إيريك لاميلا، إلا أن ذلك لم يؤثر في نهاية المطاف على فوز فريق ليفربول وضمانه للنقاط الثلاث.

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