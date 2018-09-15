موعد مباراة يوفنتوس وساسولو بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الاحد 16/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وساسولو، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة ضيفه فريق ساسولو في يوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وساسولو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسولو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وساسولو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وساسولو في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة ضيفه فريق ساسولو في يوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وساسولو تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسولو

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو، سوف تكون مباراة يوفنتوس وساسولو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات يوفنتوس وساسولو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته الرابعة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مرة أخرى من أجل مواصلة التربع وحيداً دون أي شريك على عرش صدارة جدول الترتيب.

ولا شك أن هذه المباراة سوف تُمثل أهمية كبيرة للغاية بالنسبة إلى فريق يوفنتوس، وخاصة بالنسبة إلى نجمه الأول وهو الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لا يزال يبحث عن تسجيل أول هدف له مع فريقه الجديد يوفنتوس في الموسم الحالي.

ولعل ما يجعل الضغط أكبر على الدون كريستيانو رونالدو، أن هذه المباراة سوف تسبق مباشرة انطلاقة مشوار فريق السيدة العجوز في مسابقة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع الحالي، وخاصة وأن مسابقة دوري أبطال أوروبا تُعتبر هي المسابقة المفضلة للدون كريستيانو رونالدو.

ويأمل عشاق نادي يوفنتوس أن يستعيد الدون كريستيانو رونالدو حاسته التهديفية بشكل سريع للغاية، وخاصة وأن حلم الثلاثية بات يُراود كل عاشق لنادي السيدة العجوز في الموسم الحالي، علماً بأن فريق يوفنتوس يمتلك كافة الإمكانيات اللازمة من أجل تحقيق هذه الأهداف التي تأمل فيها جماهيره الغفيرة.

وعلى الرغم من نجاح فريق يوفنتوس في حصد العلامة الكاملة بعد مرور أول 3 جولات من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، إلا أن فريق السيدة العجوز لا يزال في حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل مستواه من الناحية الفنية، وأيضاً حتى ينسجم الدون كريستيانو رونالدو مع أسلوب لعب كرة القدم الإيطالية.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي / ماريو ماندزوكيتش / كريستيانو رونالدو.

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