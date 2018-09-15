موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة في كأس الإتحاد الأفريقي الاحد 16/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة، يستعد فريق المصري البورسعيدي لملاقاة ضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مساء يوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 على ملعب بورسعيد في محافظة بورسعيد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي المصري البورسعيدي ومديره الفني الكابتن حسام حسن يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة المصري واتحاد العاصمة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من المصري واتحاد العاصمة في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة

موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة، يستعد فريق المصري البورسعيدي لملاقاة ضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مساء يوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 على ملعب بورسعيد في محافظة بورسعيد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة المصري واتحاد العاصمة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة لمباراة المصري واتحاد العاصمة

موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة، سوف تكون مباراة المصري واتحاد العاصمة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات المصري واتحاد العاصمة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة المصري واتحاد العاصمة، يدخل فريق المصري البورسعيدي غمار مباراته المرتقبة في ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي أمام ضيفه فريق اتحاد العاصمة، وهو عازماً على تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة قبل موعد مباراة الإياب على أرض دولة الجزائر في الأسبوع المقبل.

ولا شك أن الجماهير المصرية التي سوف تكون حاضرة بغزارة في المدرجات، سوف تُشكل دافعاً قوياً للغاية لفريق المصري البورسعيدي، وخاصة وأن الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي يعتمد أسلوب لعبه بشكل كبير على تحفيز اللاعبين قدر المستطاع من أجل تحقيق الانتصارات.

وبكل تأكيد يُدرك الكابتن حسام حسن جيداً أن عدم تحقيق فريقه أي نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره، سوف يعني إقصاء فريق المصري البورسعيدي بنسبة كبيرة للغاية من الدور ربع النهائي من عمر مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وذلك نظراً لأن مباراة الإياب سوف تُقام على أرض دولة الجزائر وسط أجواء جماهيرية في غاية الصعوبة على أي فريق زائر.

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