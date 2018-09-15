بعد استقالة ابن النادي الأهلي من منصبه.. الخطيب يتدخل ويُجمد الاستقالة !

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شهد اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 اتخاذ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً هاماً للغاية، وذلك كردة فعل منه على استقالة أحد أبناء النادي الأهلي من المنصب الذي كان يشغله داخل جدران القلعة الحمراء.

حيث كان الكابتن علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية للنادي الأهلي قد قام بتقديم استقالته في الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب قيام مجلس إدارة النادي الأهلي بعملية دمج اللجنة الفنية مع لجنة التعاقدات التي يرأسها بدوره الكابتن محمد فضل.

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وهو الأمر الذي دفع الكابتن علاء ميهوب إلى الانسحاب مباشرة من منصبه اعتراضاً منه على عملية الدمج بين اللجنتين، وخاصة وأن مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر أيضاً تخفيض راتب الكابتن علاء ميهوب إلى النصف عما كان يتقاضاه حينما كان رئيساً للجنة الفنية قبل عملية الإندماج.

وبناءً على ذلك قام الكابتن محمود الخطيب بعقد جلسة اليوم السبت مع الكابتن علاء ميهوب لمدة 10 دقائق تقريباً، وفي إطار هذه الجلسة طلب الكابتن محمود الخطيب من الكابتن علاء ميهوب تجميد استقالته لحين عقد جلسة أخرى بينهما، والتي سوف يتم فيها مناقشة الأمر من أجل محاولة التوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف.

كما حرص أيضاً الكابتن محمود الخطيب في هذه الجلسة على تقديم الاعتذار إلى الكابتن علاء ميهوب بسبب قصر مدة الجلسة الأولى بينهما، وذلك نظراً لإنشغال الكابتن محمود الخطيب بلائحة النادي الأهلي التي سوف يتم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي في نهاية شهر سبتمبر الحالي.

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