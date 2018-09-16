موعد أبرز مباريات اليوم الاحد 16/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 إقامة العديد من المباريات المثيرة للغاية، وذلك سواء على الصعيد الأوروبي أو حتى على الصعيد الأفريقي من خلال العديد من الدوريات وأيضاً المسابقات القارية.

حيث يشهد اليوم الأحد إقامة العديد من مباريات كلاً من مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً الدوري الإيطالي وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي، كما يشهد اليوم الأحد أيضاً إقامة كافة مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

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موعد مباراة روما وكييفو فيرونا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق روما لملاقاة ضيفه فريق كييفو فيرونا اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة روما وكييفو فيرونا تحديداً في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة روما وكييفو فيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة ضيفه فريق ساسولو اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وساسولو تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة يوفنتوس وساسولو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ميلان وكالياري

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق ميلان لملاقاة مضيفه فريق كالياري في مساء اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان وكالياري تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ميلان وكالياري منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة إشبيلية وخيتافي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق إشبيلية لملاقاة ضيفه فريق خيتافي في مساء اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إشبيلية وخيتافي تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة إشبيلية وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

موعد مباراة الرجاء البيضاوي وكارا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة مضيفه فريق كارا الكونغولي اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 على أرض دولة الكونغو، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة الرجاء البيضاوي وكارا تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الرجاء البيضاوي وكارا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة نهضة بركان وفيتا كلوب

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق نهضة بركان المغربي لملاقاة مضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي في مساء اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 على أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة نهضة بركان وفيتا كلوب تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة نهضة بركان وفيتا كلوب منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وإتحاد العاصمة

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق المصري البورسعيدي لملاقاة ضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مساء اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 على ملعب بورسعيد في محافظة بورسعيد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة المصري البورسعيدي واتحاد العاصمة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة المصري البورسعيدي واتحاد العاصمة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة إيفرتون ووست هام يونايتد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق إيفرتون لملاقاة ضيفه فريق وست هام يونايتد في مساء اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 على ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إيفرتون ووست هام يونايتد تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة إيفرتون ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

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