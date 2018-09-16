تعرف على حكم مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا

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كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 عن حكام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، حيث تنطلق المسابقة الأعرق تحديداً في يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 سبتمبر 2018.

ولا شك أن كافة الأنظار سوف تتجه إلى ملعب أنفيلد رود في مساء يوم الثلاثاء القادم، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة نجمه البرازيلي نيمار جونيور.

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ومن جانبه قام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بإسناد مهمة إدارة هذه المباراة المرتقبة للغاية إلى الحكم التركي المخضرم كونيت شاكير، علماً بأن الحكم التركي سوف يخوض الموسم التاسع له في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مما يؤكد بدوره على خبرته الكبيرة التي تؤهله من أجل إدارة ذلك النوع من المباريات.

وفي مباراة أخرى مرتقبة على ملعب جوزيبي مياتزا سوف يستقبل فريق إنتر الإيطالي نظيره فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وفي هذه المباراة قام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بإسناد مهمة إدارتها إلى الحكم الفرنسي كليمان توربان.

وفي لقاء آخر بارز في مساء يوم الثلاثاء سوف يستقبل فريق موناكو الفرنسي ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب لويس الثاني، وبدوره قام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بإسناد مهمة إدارة هذه المباراة المنتظرة إلى الحكم الاسكتلندي ويل كولوم.

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