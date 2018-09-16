موعد مباراة بيراميدز والمقاولون في الدوري المصري الاثنين 17/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر 2018 على ملعب عثمان أحمد عثمان في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي بيراميدز يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بيراميدز والمقاولون العرب في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر 2018 على ملعب عثمان أحمد عثمان في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والمقاولون العرب تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، سوف تكون مباراة بيراميدز والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD، كما ستكون مباراة بيراميدز والمقاولون العرب منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، وأخيراً سوف تكون مباراة بيراميدز والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات بيراميدز والمقاولون العرب والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، يدخل فريق بيراميدز غمار مباراته السابعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل العودة من جديد إلى سكة الانتصارات بعدما سقط في فخ التعادل في آخر مباراتين.

ولا شك أن فريق بيراميدز يُدرك جيداً أن السقوط مرة أخرى في هذه الجولة، سوف يعني ابتعاده بنسبة كبيرة عن مقدمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وهو الأمر الذي لن يُرضي أي أحد على الإطلاق داخل جدران النادي، وخاصة بعد الأموال الطائلة التي قامت إدارة النادي بصرفها على عملية التعاقدات في الميركاتو الصيفي الماضي قبل مطلع الموسم الحالي.

ومن المؤكد أن فوز فريق بيراميدز بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي لن يكون أمراً سهلاً على الإطلاق، ولكن عدم نجاح الفريق في حجز أحد المقاعد المؤهلة إلى المسابقات الأفريقية في الموسم القادم سوف تكون بمثابة كارثة كبرى على الفريق والنادي بأكمله.

ولعل ما يُزيد الأمور تعقيداً على فريق بيراميدز أنه سوف يجد نفسه في الفترة القادمة أمام العديد من التحديات الصعبة، وذلك من خلال مواجهة كلاً من قطبي كرة القدم المصرية وهما فريق الأهلي وأيضاً فريق الزمالك، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يجد نفسه أيضاً في مواجهة أخرى صعبة مع نظيره فريق الإسماعيلي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر / عبدالله بكري / محمد حمدي.

خط الوسط: عمر جابر / مهند لاشين / محمد مجدى أفشة / أحمد أيمن منصور.

خط الهجوم: كارلوس كينو / كارلوس إدواردو / كوستا.

أما على الجانب المقابل لا يبدو وضع فريق المقاولون العرب جيداً على الإطلاق في الآونة الأخيرة، وخاصة وأن فريق ذئاب الجبل لم يتمكن من حصد سوى 7 نقاط فقط لا غير من أصل آخر 6 مباريات خاضها في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق المقاولون العرب قد انتفض في الجولة الماضية، وذلك بعدما نجح في تحقيق فوز غير متوقع على الإطلاق والذي جاء على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن فريق المقاولون العرب سوف يخوض مباراته القادمة أمام فريق بيراميدز، وهو طامعاً في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التقدم أكثر على مستوى الترتيب، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق المقاولون العرب في الموسم الحالي يكمن في محاولة خطف أحد المراكز المؤهلة إلى مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في الموسم القادم.

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