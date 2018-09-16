ملخص مباراة يوفنتوس وساسولو بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الأحد 16/9/2018

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ملخص مباراة يوفنتوس وساسولو، حقق فريق يوفنتوس فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق ساسولو بهدفين مقابل بهدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس في المباراة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الخمسين والدقيقة الخامسة والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ساسولو في المباراة اللاعب السنغالي باباكار في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

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وجاءت هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، فيما استقر رصيد فريق ساسولو عند 7 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق يوفنتوس الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / مهدي بن عطية / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / إيمري تشان / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

ملخص مباراة يوفنتوس وساسولو والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وساسولو، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً حاول فريق يوفنتوس الضغط بشكل قوي للغاية على ضيفه، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف بصورة مبكرة من أجل حسم المهمة سريعاً من أجل التركيز على المباراة القادمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة التاسعة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق يوفنتوس في المباراة، وذلك حينما سدد الألماني إيمري تشان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس مرمى فريق ساسولو.

ومع مرور الدقائق ظهر العجز الهجومي بشكل واضح على لاعبي فريق يوفنتوس بالرغم من تواجد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بسبب الصلابة الدفاعية التي تمتع بها فريق ساسولو الذي دافع عن مرماه بكامل عناصره من أجل تأمين مرماه من الأهداف.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة يوفنتوس وساسولو والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وساسولو، في شوط المباراة الثاني دخل فريق يوفنتوس عازماً على تسجيل الأهداف بأي وسيلة ممكنة من أجل حصد النقاط الثلاث، وفي مقابل ذلك حاول فريق ساسولو أن يُحافظ على نتيجة التعادل على أقل تقدير حتى نهاية المباراة من أجل ضمان نقطة وحيدة أفضل من لا شئ.

وفي الدقيقة الخمسين نجح فريق يوفنتوس في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له الدون كريستيانو رونالدو الهدف الأول عقب استغلاله خطأ فادح من مدافع فريق ساسولو، ليضع فريقه في المقدمة وأيضاً مسجلاً أولى أهدافه بقميص فريقه الجديد يوفنتوس منذ انتقاله إليه في الصيف الحالي.

وفي الدقيقة الحادية والستين حاول الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية من أجل إضافة المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك البرازيلي دوغلاس كوستا بدلاً من النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير نجح فريق يوفنتوس في قتل المباراة بشكل نهائي، وذلك حينما سجل له الدون كريستيانو رونالدو الهدف الثاني الشخصي له في المباراة من هجمة مرتدة سريعة وسط فرحة عارمة من طرف جماهير نادي يوفنتوس في المدرجات.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين حاول المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري أن يقوم بإراحة الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو، وذلك من خلال إشراك الكولومبي خوان كوادرادو بدلاً منه حتى يكون الفريق جاهزاً بصورة مثالية لمباراته القادمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق فالنسيا الإسباني.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحينها تمكن فريق ساسولو من تسجيل هدفه الشرفي الوحيد في المباراة عبر اللاعب البديل باباكار، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق يوفنتوس حافظ على انتصاره في نهاية المطاف ليُحلق وحيداً في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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