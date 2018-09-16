الإصابات تضرب صفوف الأهلي قبل مباراة العودة أمام حوريا في دوري الأبطال

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 العديد من الصدمات، وذلك قبل موعد مباراة الإياب التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الأحد أن المدافع محمد نجيب قد تأكد غيابه بشكل رسمي عن مباراة الإياب أمام فريق حوريا كوناكري، وذلك بسبب عدم قدرته على التعافي بشكل سريع من إصابته، علماً بأن المدافع محمد نجيب كان قد تعرض إلى جزع في أربطة الركبة وذلك حينما شارك كبديل في مباراة الذهاب أمام فريق حوريا كوناكري.

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كما أكد الدكتور خالد محمود أيضاً أن احتمالية غياب المدافع سعد الدين سمير عن مباراة الإياب أمام فريق حوريا كوناكري كبيرة للغاية، وخاصة بعدما تعرض اللاعب إلى الإصابة بشد في العضلة الخلفية في مباراة الذهاب، مما يجعل مشاركته في مباراة الإياب بمثابة المخاطرة نظراً إلى احتمالية تجدد إصابته مرة أخرى.

وأخيراً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن اللاعب وليد سليمان بات جاهزاً بنسبة مؤكدة من أجل المشاركة في مباراة الإياب أمام فريق حوريا كوناكري، وذلك على الرغم من تعرضه إلى الإصابة بكدمة في الفخذ في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق حوريا كوناكري في مساء يوم السبت القادم الموافق 22 سبتمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

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