ملخص مباراة المصري واتحاد العاصمة الاحد 16/9/2018 في كأس الإتحاد الأفريقي

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ملخص مباراة المصري واتحاد العاصمة، حقق فريق المصري البورسعيدي فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق إتحاد العاصمة الجزائري بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 على ملعب بورسعيد في محافظة بورسعيد.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق المصري البورسعيدي في المباراة المهاجم محمود وادي في الدقيقة الرابعة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

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وجاءت تشكيلة فريق المصري البورسعيدي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: محمد شطة / محمد كوفي / أحمد عبد الموجود / مصطفى علي.

خط الوسط: فريد شوقي / عمرو موسى / إسلام عيسى / أحمد شكري / محمد عبداللطيف جريندو.

خط الهجوم: محمود وادي.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

ملخص مباراة المصري واتحاد العاصمة والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة المصري واتحاد العاصمة، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق المصري البورسعيدي أن يضغط بشكل قوي للغاية على ضيفه سعياً لتسجيل الأهداف بصورة مبكرة، وخاصة في ظل الدعم الجماهيري الغفير المقدم له في مدرجات ملعب بورسعيد.

وفي الدقيقة السادسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق المصري البورسعيدي في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب محمد جريندو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى الجزائري محمد زماموش.

وفي الدقيقة الرابعة عشر سنحت فرصة أخرى لمصلحة أصحاب الأرض، وهذه المرة حينما سدد اللاعب إسلام عيسى كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى محمد زماموش تصدى للكرة ليحرم أصحاب الأرض من افتتاح التسجيل.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق إتحاد العاصمة في المباراة، فلم يتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة السابعة عشر حينما سدد اللاعب حمزة كودري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى أحمد مسعود.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة المصري واتحاد العاصمة والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة المصري واتحاد العاصمة، في شوط المباراة الثاني دخل فريق المصري البورسعيدي عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك حاول فريق إتحاد العاصمة الإبقاء على نتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير قبل موعد مباراة الإياب على أرض دولة الجزائر.

وفي الدقيقة السابعة والأربعين كاد فريق المصري البورسعيدي ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد المهاجم محمود وادي كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته ذهبت عالية للغاية وسط حالة من الغضب الشديد للجماهير البورسعيدية في المدرجات.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين ترجم فريق المصري البورسعيدي سيطرته أخيراً إلى أهداف، وذلك حينما سجل له المهاجم محمود وادي الهدف الأول بطريقة أكثر من رائعة وسط فرحة لا مثيل لها من طرف الجماهير في المدرجات.

ومع مرور الدقائق فرض فريق إتحاد العاصمة سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب بحثاً عن تعديل النتيجة قبل فوات الأوان، وفي مقابل ذلك تراجع فريق المصري البورسعيدي بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل قتل المباراة بشكل نهائي.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين حاول الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك المهاجم أحمد جمعة بدلاً من المهاجم محمود وادي.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق المصري البورسعيدي بهدف نظيف دون مقابل، مما يجعل كافة الاحتمالات واردة في مباراة الإياب الأسبوع المقبل على أرض دولة الجزائر.

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