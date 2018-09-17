موعد أبرز مباريات اليوم الاثنين 17/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر 2018 لمتابعة العديد من المباريات المثيرة للغاية، وذلك سواء على الصعيد الأوروبي أو حتى على الصعيد الآسيوي وأيضاً على الصعيد الأفريقي.

حيث يجد كل عاشق لكرة القدم نفسه اليوم الإثنين على موعد مع بعض مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى بعض مباريات الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، وأيضاً بعض مباريات الدوريات الأوروبية المختلفة مثل الدوري الإسباني إضافة إلى الدوري الإيطالي وأيضاً الدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الاتحاد السكندري لملاقاة ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر 2018 على ملعب الإسكندرية في محافظة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق محمد الشاذلي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

موعد مباراة بتروجيت والداخلية

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق بتروجيت لملاقاة ضيفه فريق الداخلية في مساء اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر 2018 على ملعب السويس الجديد في محافظة السويس الجديد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بتروجيت والداخلية تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بتروجيت والداخلية منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD2، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

موعد مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق مصر المقاصة لملاقاة ضيفه فريق حرس الحدود في مساء اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD2، فيما سيكون المعلق محمد الغياتي هو معلق المباراة.

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق المقاولون العرب في مساء اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر 2018 على ملعب عثمان أحمد عثمان في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والمقاولون العرب تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بيراميدز والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD، فيما سيكون المعلق بلال علام هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز والمقاولون العرب منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة بيراميدز والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

موعد مباراة الدحيل وبيروزي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الدحيل القطري لملاقاة مضيفه فريق بيروزي الإيراني اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر 2018 على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الدحيل وبيروزي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الدحيل وبيروزي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الدحيل وبيروزي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

موعد مباراة السد واستقلال طهران

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق السد القطري لملاقاة ضيفه فريق استقلال طهران الإيراني في مساء اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر 2018 على جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة السد واستقلال طهران تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة السد واستقلال طهران منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السد واستقلال طهران منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس HD6 المشفرة، بينما سيكون المعلق سمير اليعقوبي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ساوثهامبتون وبرايتون أند هوف ألبيون

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق ساوثهامبتون لملاقاة ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في مساء اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر 2018 على ملعب سانت ماري، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ساوثهامبتون وبرايتون أند هوف ألبيون تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ساوثهامبتون وبرايتون أند هوف ألبيون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

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