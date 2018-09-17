تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب

يشهد ملعب عثمان أحمد عثمان في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر 2018 مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.
وتنطلق مباراة بيراميدز والمقاولون العرب تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD، بينما سيكون المعلق بلال علام هو معلق المباراة، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.
ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:
- حراسة المرمى: المهدي سليمان.
- خط الدفاع: علي جبر / عبدالله بكري / محمد حمدي.
- خط الوسط: عمر جابر / مهند لاشين / محمد مجدى أفشة / أحمد أيمن منصور.
- خط الهجوم: كارلوس ادواردو / كارلوس كينو / كوستا.
ومن جانبه كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تعيين طاقم تحكيم تونسي من أجل إدارة هذه المباراة، حيث سيكون الحكم الصادق السالمي هو حكم الساحة على أن يتكون طاقمه المعاون من أنور هميلة إضافة إلى يامن الملوشي كحكام راية، وأيضاً سليم بلخواص كحكم رابع.
إقرأ أيضاً:
- موعد مباراة بيراميدز والمقاولون في الدوري المصري الاثنين 17/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة
- موعد مباريات ليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات أرسنال بمشاركة “محمد النني” في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات مانشستر يونايتد في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات مانشستر سيتي في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات بايرن ميونخ في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات باريس سان جيرمان في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات يوفنتوس بمشاركة “كريستيانو رونالدو” في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات ريال مدريد في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات برشلونة بقيادة “ليونيل ميسي” في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019
- موعد مباريات الدوري الأوروبي في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الإتحاد الأفريقي 2018
- موعد مباريات دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019
التعليقات