تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب

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يشهد ملعب عثمان أحمد عثمان في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر 2018 مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والمقاولون العرب تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD، بينما سيكون المعلق بلال علام هو معلق المباراة، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

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ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر / عبدالله بكري / محمد حمدي.

خط الوسط: عمر جابر / مهند لاشين / محمد مجدى أفشة / أحمد أيمن منصور.

خط الهجوم: كارلوس ادواردو / كارلوس كينو / كوستا.

ومن جانبه كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تعيين طاقم تحكيم تونسي من أجل إدارة هذه المباراة، حيث سيكون الحكم الصادق السالمي هو حكم الساحة على أن يتكون طاقمه المعاون من أنور هميلة إضافة إلى يامن الملوشي كحكام راية، وأيضاً سليم بلخواص كحكم رابع.

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