موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 18/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق أيندهوفن الهولندي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأيندهوفن.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وأيندهوفن في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن

موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق أيندهوفن الهولندي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأيندهوفن تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا خمس دقاق مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأيندهوفن

موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن، سوف تكون مباراة برشلونة وأيندهوفن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وأيندهوفن منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وأيندهوفن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وأيندهوفن والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد مبكراً بصدارة ترتيب المجموعة الصعبة التي يتواجد بها.

ولعل ما يُعطي فريق برشلونة دافعاً قوياً للغاية في أولى مبارياته بأعرق المسابقات الأوروبية، أنه سوف يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يواجه أضعف فريق في المجموعة الثانية، مما يجعل حصد النقاط الثلاث أمراً سهلاً عليه في ظل رغبة الفريق الكتالوني في التتويج باللقب مع نهاية الموسم الحالي.

ولا شك أن مهمة فريق برشلونة من أجل التأهل أولاً إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن مجموعته الثانية يتواجد بها أيضاً كلاً من فريق إنتر الإيطالي إضافة إلى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مما يؤكد بدوره على أن الفريق الكتالوني سوف يُعاني كثيراً من أجل تحقيق أهدافه في هذه المجموعة المعقدة.

ومن جانبه كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد وعد جماهير النادي الكتالوني بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في مطلع الموسم الحالي، مما سوف يُزيد من حجم الضغوطات بشكل لا مثيل له على كل لاعبي فريق برشلونة وخاصة في المباريات الصعبة.

وبكل تأكيد سوف تكون معنويات فريق برشلونة مرتفعة للغاية في هذه المباراة أمام فريق أيندهوفن، وخاصة بعدما نجح الفريق الكتالوني في العودة بانتصار ثمين للغاية من خارج أرضه وتحديداً من ملعب أنويتا بإقليم الباسك على حساب مضيفه فريق ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف واحد، مما جعل فريق برشلونة يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب الليغا الإسبانية وحيداً دون أي شريك على الإطلاق بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مثالياً للغاية بالنسبة إلى فريق أيندهوفن، وخاصة وأن الفريق الهولندي يعلم جيداً أنه لن يتأهل تحت أي ظرف من الظروف إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا أو حتى إلى دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وهو الأمر الذي يجعل فريق أيندهوفن سوف يخوض جميع مبارياته في دور المجموعات من أجل إمتاع جماهيره فقط لا غير، وخاصة في المباريات التي سوف تُقام على ملعبه فيليبس على أرض دولة هولندا من خلال استضافة أندية عريقة للغاية مثل كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق إنتر وأيضاً فريق توتنهام هوتسبير.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق أيندهوفن يمتلك في تشكيلته الأسلحة القادرة على إزعاج أي فريق في القارة الأوروبية، مما يؤكد على أن جماهير كرة القدم سوف تكون على موعد مع مباراة كبيرة في ملعب الكامب نو.

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