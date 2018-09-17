موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بمشاركة “محمد صلاح” الثلاثاء 18/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كلاً من اللاعب المصري محمد صلاح إضافة إلى النجم البرازيلي نيمار جونيور وأيضاً النجم الفرنسي كيليان مبابي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وباريس سان جيرمان في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 في ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، سوف تكون مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان منقولة عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات ليفربول وباريس سان جيرمان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق أفضل بداية ممكنة له في المسابقة الأعرق أوروبياً، وخاصة وأن فريق الريدز سوف يسعى من جديد إلى الوصول إلى المباراة النهائية مثلما كان الحال في الموسم الماضي.

ولكن وفي الوقت ذاته لا يأمل فريق ليفربول في تكرار نفس السيناريو السلبي الذي حدث في الموسم الماضي، وذلك حينما خسر اللقب على يد نظيره فريق ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدور النهائي للموسم الماضي.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أنه قبل التفكير في الوصول إلى المباراة النهائية مرة أخرى، يجب عليه أولاً أن يُفكر في كيفية التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة من خلال تخطي عقبة المجموعة الحديدية التي يتواجد بها في نسخة الموسم الحالي.

ويُدرك فريق ليفربول أن مهمته سوف تكون عسيرة للغاية أمام بطل فرنسا فريق باريس سان جيرمان، والذي يتوفر بدوره على إمكانيات فنية هائلة لا مثيل لها في القارة الأوروبية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق ليفربول سوف يجد نفسه أيضاً على موعد مع مواجهة أخرى معقدة مع فريق نابولي الإيطالي وأيضاً فريق النجم الأحمر الصربي.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو وضع فريق باريس سان جيرمان مثالياً للغاية مثله مثل صاحب الأرض فريق ليفربول، ويكفي الإشارة فقط إلى أن كلاً من الفريقين قد نجح في تحقيق الانتصار في أول 5 جولات خاضها كلاً منهما سواء في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالنسبة إلى فريق ليفربول أو مسابقة الدوري الفرنسي بالنسبة إلى فريق باريس سان جيرمان.

وبكل تأكيد يُعتبر الفريق الباريسي أحد أبرز الأندية المرشحة من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وخاصة في ظل النجوم اللامعة التي يمتلكها الفريق في تشكيلته مثل كلاً من النجم البرازيلي نيمار جونيور إضافة إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي وأيضاً النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا وأيضاً النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني.

ويبقى الأمر المؤكد أن كل جماهير كرة القدم حول العالم سوف تكون على موعد مع مباراة مثيرة للغاية وأيضاً عامرة بالأهداف بدون أدنى شك، وخاصة في ظل تواجد بعض الثغرات الدفاعية في خط دفاع كلاً من الفريقين.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / ماركينيوس / خوان بيرنات.

خط الوسط: أدريان رابيو / أنخيل دي ماريا / ماركو فيراتي.

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.

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