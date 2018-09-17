موعد مباراة إنتر وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 18/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق إنتر الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النجم الإنجليزي هاري كين يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إنتر وتوتنهام هوتسبير في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق إنتر الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة لمباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير، سوف تكون مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات إنتر وتوتنهام هوتسبير والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير، يدخل فريق إنتر غمار مباراته الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه نظراً لكونها أول مباراة له في المسابقة الأعرق أووربياً بعد غياب طويل للغاية في السنوات الماضية.

ولا شك أن هذه المباراة قد جاءت في الوقت المناسب بالنسبة إلى فريق إنتر، وخاصة في ظل المعاناة التي يعيشها الفريق الإيطالي منذ مطلع الموسم الحالي في مسابقة الدوري الإيطالي، مما قد يجعل هذه المباراة بمثابة الانتفاضة لفريق إنتر أو ربما قد تكون نقطة أخرى سوداء في مشوار فريق إنتر في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / ميلان / دي فراي / دالبير.

خط الوسط: بورخا فاليرو / جاليارديني / رادجا ناينغولان / أنطونيو كاندريفا / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

أما على الجانب المقابل لا يبدو الوضع جيداً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق توتنهام هوتسبير قبل أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاصة بعدما تعرض الفريق اللندني إلى الخسارة في آخر مباراتين له على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على يد مضيفه فريق واتفورد أولاً ومن ثم على يد ضيفه فريق ليفربول.

ومن المؤكد أن فريق توتنهام هوتسبير سوف يسعى إلى تصحيح مساره من جديد من خلال هذه المباراة المرتقبة، علماً بأن فريق توتنهام هوتسبير يُدرك جيداً أن مهمة تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة مثلما كان الحال في الموسم الماضي لن تكون سهلة على الإطلاق، وذلك بسبب صعوبة المجموعة التي يتواجد فيها في الموسم الحالي بجوار كلاً من فريق برشلونة الإسباني إضافة إلى فريق أيندهوفن الهولندي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فورم.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: موسى ديمبيلي / إيريك داير / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

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