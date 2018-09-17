بعد انتقادات الجماهير المصرية..محمد صلاح يكشف حقيقة خلافه مع ساديو ماني !

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كشف المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر 2018 حقيقة الخلاف بينه وبين زميله السنغالي ساديو ماني، وذلك بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها اللاعب ساديو ماني من طرف الجماهير المصرية بسبب أسلوب اللعب الأناني الذي قدمه في المباراة الماضية مع محمد صلاح أمام فريق توتنهام هوتسبير.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين وتحديداً لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أكد المصري محمد صلاح أن علاقة صداقة قوية تجمع بينه وبين السنغالي ساديو ماني، نافياً بذلك وجود أي خلاف بينه وبين اللاعب السنغالي بالرغم من اللعب الفردي الذي أظهره كلاهما تجاه بعضهما البعض في المباراة الماضية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار محمد صلاح إلى أن أقرب أصدقائه داخل نادي ليفربول هم كلاً من السنغالي ساديو ماني إضافة إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم يتحدثون سوياً في غرفة تبديل الملابس عقب نهاية كل مباراة.

كما شدد أيضاً المصري محمد صلاح في تصريحاته على أن هناك تضامن كبير وأيضاً علاقة قوية للغاية بين كلاً منهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن لا أحد فيهم يهتم بتسجيل الأهداف أكثر من الاهتمام بالعمل على مساعدة الفريق.

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