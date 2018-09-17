صالح جمعة يواصل التهرب من النادي الأهلي..وصبر الخطيب يبدأ في النفاذ !

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر 2018 أن المصري صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يزال يواصل عملية تهربه من النادي الأهلي، وذلك منذ عودته إلى صفوف المارد الأحمر قبل أيام قليلة بعد قيام نادي الفيصلي السعودي بِفسخ تعاقده مع اللاعب غير الملتزم.

حيث أشارت المصادر إلى أن الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي كان قد أخطر صالح جمعة بضرورة عقد جلسة بينهما اليوم الإثنين في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الحديث عن مستقبل اللاعب مع النادي الأهلي في الفترة القادمة، إلا أن صالح جمعة قد غاب عن هذه الجلسة ولم يحضر إلى مقر النادي الأهلي على الإطلاق.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن اللاعب صالح جمعة لم يُشارك أيضاً في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر منذ عودته من المملكة العربية السعودية بالرغم من علمه التام بمواعيد التدريبات، ولعل ما زاد الأمور سوءاً أن مجلس إدارة نادي الفيصلي السعودي قد أخطر النادي الأهلي اليوم بسبب فسخ التعاقد مع اللاعب صالح جمعة، وهو عدم التزام اللاعب طوال فترة إعارته في مطلع العام الحالي 2018.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لم يتدخل على الإطلاق في ملف أزمات اللاعب صالح جمعة منذ توليه منصب رئيس النادي، إلا أن صبره قد بدأ في النفاذ بشكل كبير، وخاصة وأن اللاعب صالح جمعة لم يفعل أي شئ للنادي الأهلي سوى عدم احترام شعار النادي وتاريخه العريق وأيضاً عدم احترام جماهير القلعة الحمراء، وذلك من خلال عدم الالتزام ومواصلة الاستهتار بالمكانة التي يحلم أي لاعب أن يتواجد فيها.

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