موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الثلاثاء 18/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وسموحة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق سموحة في مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وسموحة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وسموحة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وسموحة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

موعد مباراة الزمالك وسموحة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق سموحة في مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

موعد مباراة الزمالك وسموحة، سوف تكون مباراة الزمالك وسموحة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك وسموحة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الزمالك وسموحة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وسموحة، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته السابعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مرة أخرى من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب المسابقة حتى وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض غريمه التقليدي فريق الأهلي مبارياته المؤجلة.

ولا شك أن فريق الزمالك يعلم جيداً أن فوزه في هذه المباراة الصعبة على حساب فريق سموحة، سوف يُعطيه دافعاً قوياً للغاية من أجل السير على نفس المسار الصحيح الذي يسعى إلى الثبات عليه حتى نهاية الموسم الحالي.

وبكل تأكيد يُدرك فريق الزمالك أن الأسابيع القليلة القادمة سوف تكون بمثابة فرصة مثالية له من أجل الابتعاد أكثر في صدارة جدول الترتيب، وخاصة وأن الغريم التقليدي فريق الأهلي سوف يتم تأجيل له العديد من المباريات بسبب مشاركته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبه كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق سموحة، حيث تكونت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / حمدي النقاز / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح / كماتشو.

خط الوسط: طارق حامد / محمد حسن / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا / يوسف أوباما / محمد عنتر.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد / عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني السويسري كريستيان جروس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمد إبراهيم.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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