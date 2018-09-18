موعد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 18/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، تتواصل اليوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 الإثارة والمتعة في عالم كرة القدم في كافة أنحاء العالم، وذلك سواء على الصعيد الأوروبي أو حتى على الصعيد العربي وأيضاً على الصعيد الآسيوي.

ويشهد اليوم الثلاثاء انطلاقة أولى جولات مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما يشهد اليوم أيضاً إقامة بعض المباريات من مسابقة الدوري المصري الممتاز إضافة إلى مباراة وحيدة في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

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موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق أيندهوفن الهولندي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأيندهوفن تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة برشلونة وأيندهوفن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق إنتر الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وموناكو

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لملاقاة مضيفه فريق موناكو الفرنسي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وموناكو تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أتلتيكو مدريد وموناكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة نابولي والنجم الأحمر

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق نابولي الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق النجم الأحمر الصربي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على أرض دولة صربيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة نابولي والنجم الأحمر تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة نابولي والنجم الأحمر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لملاقاة مضيفه فريق كلوب بروج البلجيكي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على أرض دولة بلجيكا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة مضيفه فريق طلائع الجيش اليوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الزمالك وسموحة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أحمد شوبير هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وسموحة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

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