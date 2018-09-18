تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وباريس سان جيرمان في مباراة اليوم

يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.
وتنطلق مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.
ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:
- حراسة المرمى: أليسون بيكر.
- خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.
- خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.
- خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / دانييل ستوريدج.
أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:
- حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.
- خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / ماركينيوس / خوان بيرنات.
- خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا.
- خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.
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