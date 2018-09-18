موعد مباراة ريال مدريد وروما في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 19/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وروما، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر 3 سنوات لملاقاة ضيفه فريق روما الإيطالي في مساء يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وروما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وروما، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وروما في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وروما

موعد مباراة ريال مدريد وروما، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر 3 سنوات لملاقاة ضيفه فريق روما الإيطالي في مساء يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وروما تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما

موعد مباراة ريال مدريد وروما، سوف تكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وروما والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وروما، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه في إطار سعيه من أجل الحفاظ على لقبه بطلاً للمُسابقة الأعرق أوروبياً للموسم الرابع على التوالي.

ولا شك أن ما حققه فريق ريال مدريد في المواسم الثلاثة الماضية يُعتبر انجازاً تاريخياً لن يتمكن أي فريق ربما من تكراره مرة أخرى، وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير النادي الملكي لا تزال تحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا من جديد مع نهاية الموسم الحالي.

ولكن قبل ذلك يعلم الفريق الملكي جيداً أنه سوف يخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 9 سنوات بدون الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل قبل مطلع الموسم الحالي إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وهو الأمر الذي قد يُقلص من حظوظ الفريق الملكي في المسابقة نظراً لأن الدون كريستيانو رونالدو يُعتبر هو الهداف التاريخي للمسابقة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل سوف يُعاني الفريق الملكي أيضاً من الناحية الفنية، وخاصة بعدما رحل عن صفوفه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي قاد الريال نحو المجد الأوروبي في السنوات الثلاثة الماضية، مما يجعل العبء ثقيلاً للغاية على كاهل الإسباني جولين لوبيتيجي المدرب الحالي لفريق ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / إيسكو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق روما، وخاصة وأن فريق الذئاب بدأ الموسم الحالي بمُعاناة كبيرة للغاية على الصعيد المحلي، مما قد يجعل هذه المباراة بمثابة المنعطف الهام في مسار فريق روما في الموسم الحالي.

ويأمل فريق روما أن يتمكن من تكرار ما حققه من إنجاز كبير في الموسم الماضي، وذلك بعدما نجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، ولولا عدم التوفيق أمام فريق ليفربول الإنجليزي لكان فريق روما على الأقل هو وصيف مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ولكن وفي الوقت ذاته تُدرك جماهير نادي روما جيداً أن إمكانية تألق ذئاب العاصمة في الموسم الحالي مثلما كان الحال في الموسم الماضي، لن يكون أمراً وارداً على الإطلاق وخاصة بعدما قامت إدارة النادي بالتفريط في بعض نجوم الفريق قبل مطلع الموسم الحالي.

ويكفي الإشارة فقط إلى إدارة نادي روما سمحت برحيل كلاً من البلجيكي رادجا ناينغولان، إضافة إلى الهولندي كيفن ستروتمان وأيضاً البرازيلي أليسون بيكر دون التعاقد في المقابل مع أسماء لامعة قادرة على تعويض رحيل هذه الأسماء.

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