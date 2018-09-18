أخبار سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة العودة أمام حوريا في دوري الأبطال !

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 أخباراً سارة للغاية، وذلك قبل موعد مباراة الإياب التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الثلاثاء، أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن اللاعب ميدو جابر بات جاهزاً بشكل مؤكد من أجل المشاركة في المباراة القادمة مع فريق الأهلي أمام ضيفه فريق حوريا كوناكري.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن اللاعب ميدو جابر قد تعافى بشكل كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الخاص به على نحو مميز.

كما شدد أيضاً الدكتور خالد محمود في تصريحاته على أن مشاركة اللاعب ميدو جابر في المباراة سوف تعتمد فقط على رؤية الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللاعب سوف يُشارك في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر بشكل طبيعي انطلاقاً من يوم غداً الأربعاء، علماً بأن اللاعب ميدو جابر كان قد تعرض إلى شد في العضلة الخلفية مما أبعده عن الملاعب مؤخراً.

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