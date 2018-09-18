موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الأربعاء 19/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق فالنسيا الإسباني في مساء يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفالنسيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وفالنسيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق فالنسيا الإسباني في مساء يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفالنسيا

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا، سوف تكون مباراة يوفنتوس وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وفالنسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وفالنسيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه وخاصة وأن فريق السيدة العجوز يحلم في الموسم الحالي بالتتويج أخيراً بعد غياب طويل بلقب دوري أبطال أوروبا.

ولا شك أن فريق يوفنتوس يتواجد في مجموعة معقدة للغاية في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه يتواجد بجوار كلاً من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إضافة إلى الحلقة الأضعف في المجموعة وهو فريق يونج بويز السويسري.

وبكل تأكيد لن يكون التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بمثابة الحلم فقط بالنسبة إلى فريق يوفنتوس، وإنما سوف يكون هدف رئيسي وخاصة بعدما تم التعاقد مع أفضل لاعب في العالم وهو الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويمتلك فريق يوفنتوس في الموسم الحالي تشكيلة مثالية للغاية على مستوى جميع الخطوط، مما يجعله أحد أبرز المرشحين من أجل الظفر باللقب الأوروبي الأغلى في نهاية المطاف، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق يوفنتوس يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل كثرة الأندية الكبيرة المرشحة أيضاً للتتويج باللقب.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

أما على الجانب المقابل لا يبدو الوضع مماثلاً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق فالنسيا، حيث يطمح فريق الخفافيش فقط إلى التأهل إلى الدور ثمن النهائي عن هذه المجموعة المعقدة، وخاصة وأن الفريق الإسباني لا يمتلك في تشكيلته تلك الإمكانيات الفنية الكبيرة القادرة على قيادة الفريق نحو أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق فالنسيا سوف يكون خصماً في غاية الصعوبة على أي منافس له في الموسم الحالي، وخاصة وأن فريق الخفافيش دائماً ما يُقدم مباريات كبيرة للغاية أمام الأندية العريقة سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الأوروبي.

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