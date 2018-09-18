ملخص مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بمشاركة “محمد صلاح” الثلاثاء 18/9/2018

Advertisements

ملخص مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من الإنجليزي دانييل ستوريدج، إضافة إلى الإنجليزي جيمس ميلنر في الدقيقة السادسة والثلاثين من ركلة جزاء، وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة ، فيما سجل أهداف فريق باريس سان جيرمان في المباراة كلاً من البلجيكي توماس مونييه في الدقيقة الأربعين، إضافة إلى الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الثالثة والثمانين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وبذلك حصد فريق ليفربول النقاط الثلاث في بداية مشواره الأوروبي.

وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / دانييل ستوريدج.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق باريس سان جيرمان الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / كيمبيمبى / خوان بيرنات.

خط الوسط: ماركينيوس / أدريان رابيو / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

ملخص مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يقوم بفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق ليفربول الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة كما هو معتاد دائماً على ملعب أنفيلد رود.

وفي الدقيقة السادسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ليفربول في المباراة، وذلك حينما سدد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا أبعدها بنجاح إلى الخارج وسط أجواء حماسية جداً من طرف جماهير الريدز.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق باريس سان جيرمان في المباراة، فلم يتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة السابعة عشر حينما سدد النجم البرازيلي نيمار جونيور كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر تصدى لها بنجاح هو أيضاً.

ومع مرور الدقائق فرض فريق باريس سان جيرمان استحواذه بشكل كامل على الكرة وسط حالة من الصمت من جانب جماهير نادي ليفربول، وفي مقابل ذلك ظهر التخوف بشكل واضح على لاعبي فريق ليفربول من الناحية الدفاعية بسبب سرعة خط هجوم الفريق الباريسي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ليفربول هو من تمكن من افتتاح التسجيل، وذلك تحديداً في الدقيقة الثلاثين عبر رأسية المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، والذي استغل بدوره ثغرة واضحة في خط دفاع فريق باريس سان جيرمان واضعاً على إثرها فريقه في المقدمة.

وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين كاد فريق باريس سان جيرمان ينجح في تعديل النتيجة بشكل سريع للغاية، وذلك حينما سدد النجم الفرنسي كيليان مبابي كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الترقب من جانب الألماني توماس توخيل مدرب الفريق الباريسي.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير سنحت أمام فريق ليفربول فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها الإنجليزي المخضرم جيمس ميلنر بنجاح محرزاً الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الأربعين، اشتعلت أجواء المباراة من جديد وذلك بعدما نجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر الظهير الأيمن البلجيكي توماس مونييه عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق ليفربول.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ليفربول عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق باريس سان جيرمان أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول ومن ثم محاولة قلب الطاولة على مضيفه.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين تمكن فريق ليفربول من تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له المصري محمد صلاح الهدف الثالث، إلا أن الحكم التركي شاكير سرعان ما ألغى الهدف بداعي ارتكاب المهاجم دانييل ستوريدج الخطأ على حارس المرمى ألفونس أريولا.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل الهدف الثالث، وذلك من خلال إشراك البرازيلي روبيرتو فيرمينو بدلاً من دانييل ستوريدج.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين حاول المدرب الألماني توماس توخيل أن يقوم هو الآخر بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لتعديل النتيجة على أقل تقدير، وذلك من خلال إشراك كلاً من الألماني يوليان دراكسلر إضافة إلى الكاميروني شوبو موتينج بدلاً من الأوروغوياني إدينسون كافاني إضافة إلى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وفي الدقيقة الثالثة والثمانين نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم الفرنسي كيليان مبابي هدف التعادل عقب استغلاله خطأ فادح من خط دفاع فريق ليفربول وسط فرحة عارمة من الجماهير الفرنسية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وحينها نجح فريق ليفربول في تسجيل هدفه الثالث القاتل في المباراة وذلك عبر البديل البرازيلي روبيرتو فيرمينو مانحاً لفريقُه النقاط الثلاث الغالية في بداية المشوار.

إقرأ أيضاً: