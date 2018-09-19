موعد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 19/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، تتواصل اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 المتعة في عالم كرة القدم في كافة أنحاء العالم، وخاصة على الصعيد الأوروبي مع انطلاقة أولى جولات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي انطلقت تحديداً منذ يوم أمس الثلاثاء.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن كل عاشق لكرة القدم حول العالم سوف يجد نفسه أيضاً اليوم الأربعاء على موعد مع بعض المباريات المثيرة، وذلك سواء في مسابقة دوري أبطال آسيا إضافة إلى مسابقة الدوري الإيطالي وأيضاً مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة ريال مدريد وروما

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة ضيفه فريق روما الإيطالي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وروما تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق فالنسيا الإسباني في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة يوفنتوس وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لملاقاة مضيفه فريق بنفيكا البرتغالي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق يونج بويز السويسري في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 على أرض دولة سويسرا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليون

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق ليون الفرنسي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وليون تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وليون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة أياكس أمستردام وأيك أثينا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق أياكس أمستردام الهولندي لملاقاة ضيفه فريق أيك أثينا اليوناني في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 على ملعب أمستردام أرينا على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أياكس أمستردام وأيك أثينا تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أياكس أمستردام وأيك أثينا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة شاختار وهوفنهايم

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق شاختار الأوكراني لملاقاة ضيفه فريق هوفنهايم الألماني في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 على أرض دولة أوكرانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة شاختار وهوفنهايم تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة شاختار وهوفنهايم منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

موعد مباراة النصر والقادسية

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق النصر لملاقاة مضيفه فريق القادسية في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 على ملعب الأمير سعود بن جلوي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والقادسية تحديداً في تمام الساعة 19:20 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:20 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة النصر والقادسية منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

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