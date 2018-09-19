تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وروما في مباراة اليوم

يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر 3 سنوات ضيفه فريق روما الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.
وتنطلق مباراة ريال مدريد وروما تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.
ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:
- حراسة المرمى: كيلور نافاس.
- خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.
- خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / إيسكو.
- خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.
أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإيطالي دي فرانشيسكو مدرب فريق روما بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:
- حراسة المرمى: روبن أولسن.
- خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.
- خط الوسط: ستيفن نزونزي / دانييلي دي روسي / لورينزو بيلجريني.
- خط الهجوم: ستيفان الشعراوي / خافيير باستوري / إيدن دجيكو.
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