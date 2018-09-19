موعد مباراة ارسنال وفورسكلا بمشاركة “محمد النني” الخميس 20/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق فورسكلا بولتافا الأوكراني في مساء يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد النني يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ارسنال وفورسكلا بولتافا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا

موعد مباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق فورسكلا بولتافا الأوكراني في مساء يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا والقنوات الناقلة لمباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا

موعد مباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا، سوف تكون مباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ارسنال وفورسكلا بولتافا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته الأولى في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه في إطار سعيه للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في المسابقة الأوروبية الثانية في نهاية المطاف.

ولا شك أن جماهير نادي أرسنال تطمح في أن يُتوج فريقهُا بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وخاصة وأن الفريق اللندني لم يسبق له وأن فاز بأي لقب أوروبي طوال تاريخه على الإطلاق.

وكان فريق أرسنال على مشارف تحقيق لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، وذلك حينما نجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي رفقة مدربه الفرنسي السابق أرسين فينغر، إلا أن الفريق اللندني تم إقصائه حينها على يد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الذي فاز باللقب في نهاية المطاف.

وبكل تأكيد لم تكن بداية فريق أرسنال في الموسم الحالي جيدة على الإطلاق بعدما تعرض إلى الخسارة في أول جولتين على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق أرسنال سرعان ما استعاد عافيته من جديد رفقة مدربه الإسباني الجديد أوناي إيمري، وذلك من خلال تحقيق الانتصار في آخر 3 مباريات على التوالي.

ويبقى الأمر المؤكد أن المدرب الإسباني أوناي إيمري ربما قد يُعطي الفرصة في هذه المباراة التي تُعتبر سهلة نسبياً على الورق لبعض العناصر التي لم تُشارك في أولى جولات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في مطلع الموسم الحالي وتحديداً اللاعب المصري محمد النني.

ومنذ انطلاقة الموسم الحالي لم يُشارك المصري محمد النني في أي دقيقة على الإطلاق مع فريقه أرسنال، مما جعل كافة وسائل الإعلام الإنجليزية تؤكد بأن خروج اللاعب من قلعة النادي اللندني بات وشيكاً للغاية، وذلك على الرغم من قيام إدارة نادي أرسنال بتجديد عقد اللاعب في نهاية الموسم الماضي.

ولكن وفي الوقت ذاته أيضاً أكد المدرب الإسباني أوناي إيمري أيضاً أن المصري محمد النني لن يرحل عن صفوف نادي أرسنال، مما يؤكد بدوره على أن محمد النني سوف يلعب دور اللاعب البديل مع فريقه اللندني، أما دوره الأساسي سوف يأتي في مباريات مسابقة الدوري الأوروبي إضافة إلى مباريات مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية وأيضاً مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / أرون رامسي / جويل ايوبي / هنريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

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