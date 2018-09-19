ملخص مباراة ريال مدريد وروما الأربعاء 19/9/2018 في دوري أبطال أوروبا

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ملخص مباراة ريال مدريد وروما، حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً هاماً للغاية على حساب ضيفه فريق روما الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من الإسباني إيسكو في الدقيقة الخامسة والأربعين، إضافة إلى الويلزي جاريث بيل في الدقيقة الثامنة والخمسين، وأيضاً الإسباني ماريانو دياز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وبذلك حصد فريق ريال مدريد أول 3 نقاط له في المسابقة، فيما فشل فريق روما في حصد أي نقطة على الإطلاق في بداية المشوار.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الإسباني جولين لوبيتيجي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق روما الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: ستيفن نزونزي / دانييلي دي روسي / نيكولو زانيولو.

خط الهجوم: أوندر / ستيفان الشعراوي / إيدن دجيكو.

المدير الفني: الإيطالي دي فرانشيسكو.

ملخص مباراة ريال مدريد وروما والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وروما، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً حاول فريق ريال مدريد أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب منذ اللحظة الأولى في اللقاء، وخاصة وأنه يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة مما يجعله مطالباً بضرورة تحقيق الانتصار بأي وسيلة ممكنة.

وفي الدقيقة الرابعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الويلزي جاريث بيل كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى السويدي روبن أولسن.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير سنحت فرصة أخرى مثالية لمصلحة الفريق الملكي، وهذه المرة حينما انفرد النجم الإسباني إيسكو بحارس المرمى روبن أولسن، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

ومع مرور الدقائق تواصل استحواذ فريق ريال مدريد على الكرة بشكل كامل، ولكن دون أن يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى فريق روما، وخاصة في ظل أسلوب اللعب الدفاعي الذي بدأ فريق روما المباراة سعياً للخروج بأقل الأضرار من ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والثلاثين، كاد فريق ريال مدريد ينجح أخيراً في افتتاح التسجيل، وذلك حينما سدد القائد سيرجيو راموس كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى روبن أولسن واصل تألقه بعدما أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى الخارج.

وفي الدقيقة الخامسة والأربعين نجح فريق ريال مدريد أخيراً في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم إيسكو الهدف الأول بعدما نفذ ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية لم يتمكن حارس المرمى روبن أولسن من فعل أي شيء لها سوى البقاء في مكانه ساكناً دون حركة وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير الملكية، لينتهي الشوط بعدها مباشرة دون جديد وعلى وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد وروما والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وروما، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل حسم الأمور نهائياً، وفي مقابل ذلك حاول فريق روما أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير من أجل حصد نقطة واحدة في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة التاسعة والأربعين كاد فريق روما ينجح في مسعاه، وذلك حينما سدد اللاعب التركي الشاب أوندر كرة قوية ساقطة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس أبعد الكرة إلى الخارج ببراعة كبيرة للغاية حارماً فريق روما من تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين استغل فريق ريال مدريد هجمة مرتدة سريعة، ليتمكن على إثرها من تسجيل هدفه الثاني في المباراة والذي جاء عبر النجم جاريث بيل الذي قضى بنسبة كبيرة للغاية على آمال فريق روما في الظفر بنقطة وحيدة على الأقل في هذه المباراة.

وفي الدقيقة الثانية والستين حاول الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك النجم الإسباني ماركو أسينسيو بدلاً من النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين واصل المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي عملية تنشيط خطوطه الأمامية، وهذه المرة من خلال إشراك المهاجم الشاب ماريانو دياز بدلاً من الويلزي جاريث بيل بعد المجهود الكبير الذي بذله في المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وحينها اختتم فريق ريال مدريد أهدافه في المباراة بعدما سجل له البديل ماريانو دياز الهدف الثالث بطريقة أكثر من رائعة، لتنتهي بعدها المباراة مباشرة دون جديد وعلى وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة الفريق الملكي في إطار سعيه للدفاع عن لقبه بطلاً لأوروبا للموسم الرابع على التوالي.

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