ملخص مباراة يوفنتوس وفالنسيا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” في دوري أبطال أوروبا

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ملخص مباراة يوفنتوس وفالنسيا، حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزاً مثيراً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق فالنسيا الإسباني بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس في المباراة البوسني ميراليم بيانيتش في الدقيقة الخامسة والأربعين من ركلة جزاء والدقيقة الحادية والخمسين من ركلة جزاء أيضاً، علماً بأن المباراة قد عرفت أيضاً حصول الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس على بطاقة حمراء.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وبذلك حصد فريق يوفنتوس النقاط الثلاث الأولى له في المسابقة، فيما فشل فريق فالنسيا في حصد أي نقطة على الإطلاق في بداية مشواره الأوروبي.

وجاءت تشكيلة فريق يوفنتوس الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق فالنسيا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لويس نيتو.

خط الدفاع: فيزو / غابرييل باوليستا / جيسون موريو / خوسيه لويس غايا.

خط الوسط: داني باريخو / فاس / كارلوس سولير / جونزالو غيديس.

خط الهجوم: رودريجو مورينو / ميتشي باتشواي.

المدير الفني: الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال.

ملخص مباراة يوفنتوس وفالنسيا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وفالنسيا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق فالنسيا المدعوم بشكل قوي للغاية من جانب جماهيره الغفيرة في مدرجات ملعب ميستايا.

وفي الدقيقة الحادية عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق يوفنتوس في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الحسرة من طرف الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس.

وبعدها بست دقائق فقط لا غير سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة الضيوف، وهذه المرة حينما سدد الألماني سامي خضيرة كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل أيضاً وسط حسرة كبيرة من جانب لاعبي اليوفي نظراً لسهولة الفرصة.

وفي الدقيقة الثالثة والعشرين تلقى فريق يوفنتوس ضربة موجعة، وذلك حينما تعرض نجمه الألماني سامي خضيرة إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك الألماني إيمري تشان بدلاً منه.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين تلقى فريق يوفنتوس ضربة أخرى موجعة للغاية، وهذه المرة حينما قام الحكم بطرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف فريق السيدة العجوز إثر تدخله العنيف على المدافع الكولومبي جيسون موريو بدون كرة، مما جعل الدون كريستيانو رونالدو يدخل في نوبة بكاء بسبب شعوره بالظلم بعد إقصائه من أرض الملعب.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بلحظات قليلة وتحديداً في الدقيقة الخامسة والأربعين، تخطى فريق يوفنتوس كل الصعاب التي واجهته بعدما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها النجم البوسني ميراليم بيانيتش بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة فريقه، لينتهي بعدها الشوط مباشرة دون جديد وعلى وقع تقدم الضيوف بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة يوفنتوس وفالنسيا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وفالنسيا، في شوط المباراة الثاني دخل فريق يوفنتوس عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق فالنسيا أن يستغل النقص العددي في صفوف ضيفه من أجل قلب الطاولة عليه.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين نجح فريق يوفنتوس في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما احتسب له الحكم ركلة جزاء أخرى ليتولى تنفيذها من جديد النجم البوسني ميراليم بيانيتش بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة فريقه وسط حالة من الصدمة من جانب أصحاب الأرض.

ومن بعدها مباشرة استحوذ فريق فالنسيا بشكل نسبي على الكرة في ظل النقص العددي للضيوف، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الخفافيش لم يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى فريق يوفنتوس.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع وحينها احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق فالنسيا، ليتولى تنفيذها القائد داني باريخو إلا أن حارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني تصدى لها وأبقى على نظافة شباكه من الأهداف، لتنتهي بعدها المباراة مباشرة دون جديد وعلى وقع فوز هام للغاية لمصلحة فريق السيدة العجوز في بداية مشواره الأوروبي.

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