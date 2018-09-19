مدرب حوريا كوناكري: طريقة واحدة فقط من أجل إقصاء الأهلي من دوري الأبطال !

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كشف الفرنسي فيكتور زفولكاف المدير الفني لفريق حوريا كوناكري الغيني في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2018 عن الطريقة الأمثل من أجل إقصاء فريق الأهلي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل موعد مباراة الإياب بين الفريقين في مساء يوم السبت القادم.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء اليوم الأربعاء في برنامج “الكورة في ملعبك” المذاع عبر شاشة قناة “بيراميدز”، أكد المدير الفني الفرنسي فيكتور زفولكاف أن فريقه يجب عليه أن يقوم بغلق كافة المساحات من الأطراف، وذلك من أجل إيقاف العرضيات التي دائماً ما ينجح فريق الأهلي في استغلالها بشكل مثالي للغاية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني الفرنسي فيكتور زفولكاف إلى أن فرصة فريقه في المباراة سوف تكون كبيرة للغاية في حالة تمكن من إيقاف خطورة كلاً من المهاجم المغربي وليد أزارو إضافة إلى الظهير الأيسر التونسي علي معلول، مشدداً في الوقت ذاته على أن فريقه قادر على إقصاء المارد الأحمر في عقر داره من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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