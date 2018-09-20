موعد أبرز مباريات اليوم الخميس 20/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 انطلاقة أولى جولات دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، ولا شك أن مسابقة الدوري الأوروبي في نسخة الموسم الحالي سوف تكون قوية للغاية نظراً لقوة الأندية المشاركة في هذه المرة.

ولن تقتصر الإثارة والمتعة في عالم كرة القدم اليوم الخميس عند ذلك الحد وحسب، بل سيكون كل عشاق الساحرة المستديرة اليوم أيضاً على موعد مع بعض مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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موعد مباراة مارسيليا وآينتراخت فرانكفورت

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق مارسيليا الفرنسي لملاقاة ضيفه فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في مساء اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 على ملعب الفيلودروم في جنوب فرنسا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مارسيليا وآينتراخت فرانكفورت تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مارسيليا وآينتراخت فرانكفورت منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة تشيلسي وباوك

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لملاقاة مضيفه فري باوك اليوناني في مساء اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 على أرض دولة اليونان، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وباوك تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة تشيلسي وباوك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

موعد مباراة فياريال ورينجرز

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق فياريال الإسباني لملاقاة ضيفه فريق رينجرز الاسكتلندي في مساء اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 على ملعب سيراميكا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فياريال ورينجرز تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة فياريال ورينجرز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق مضر اليوسف هو معلق المباراة.

موعد مباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق فورسكلا بولتافا الأوكراني في مساء اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ارسنال وفورسكلا بولتافا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ميلان ودوديلانج

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق ميلان الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق دوديلانج من لوكسمبورج في مساء اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 على أرض دولة لوكسمبورج، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان ودوديلانج تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ميلان ودوديلانج منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة الشباب والفتح

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الشباب لملاقاة ضيفه فريق الفتح في مساء اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الشباب والفتح تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الشباب والفتح منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الاتحاد لملاقاة مضيفه فريق التعاون في مساء اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والتعاون تحديداً في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الاتحاد والتعاون منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

موعد مباراة الهلال والباطن

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الهلال لملاقاة ضيفه فريق الباطن في مساء اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والباطن تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الهلال والباطن منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

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