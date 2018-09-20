تعرف على قائمة المحترفين للمنتخب الوطني المصري قبل مواجهة سوازيلاند

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كشف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 عن قائمة اللاعبين المحترفين، والتي سوف تنضم إلى صفوف المنتخب الوطني المصري في مبارياته القادمة ضد منتخب سوازيلاند في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019.

حيث جاءت قائمة اللاعبين المحترفين للمنتخب الوطني المصري على النحو التالي:

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أحمد المحمدي، نادي أستون فيلا الإنجليزي / أحمد حجازي، نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

محمد النني، نادي أرسنال الإنجليزي / محمد صلاح، نادي ليفربول الإنجليزي.

أحمد حسن كوكا، نادي أولمبياكوس اليوناني / على غزال، نادي فانكوفر الكندي.

محمود حسن تريزيجيه، نادي قاسم باشا التركي / عمرو وردة، نادي باوك اليوناني.

عمرو طارق، نادي أورلاندو سيتي الأمريكي / سام مرسي، نادي ويجان الإنجليزي.

محمد عواد، نادي الوحدة السعودي / حسين الشحات، نادي العين الإماراتي.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني المصري نظيره منتخب سوازيلاند في يوم 12 أكتوبر 2018 ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر التصفيات، وعقب ذلك مباشرة سوف يواجه المنتخب الوطني المصري نظيره منتخب سوازيلاند مرة أخرى وهذه المرة ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر التصفيات.

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