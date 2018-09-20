موعد مباراة النجم الساحلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة 21/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي، يستعد فريق النجم الساحلي التونسي لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 على الملعب الأولمبي في مدينة سوسة الساحلية على أرض دولة تونس، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم التونسية وأيضاً العربية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من النجم الساحلي والترجي الرياضي في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي

موعد مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي، يستعد فريق النجم الساحلي التونسي لملاقاة غريمه التقليدي وضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 على الملعب الأولمبي في مدينة سوسة الساحلية على أرض دولة تونس، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي، سوف تكون مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النجم الساحلي والترجي الرياضي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي، يدخل فريق النجم الساحلي غمار مباراته المرتقبة للغاية أمام غريمه التقليدي فريق الترجي الرياضي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه وخاصة في ظل رغبته في التأهل إلى الدور نصف النهائي للعام الثاني على التوالي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ولا شك أن فريق النجم الساحلي يعلم أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق أمام غريمه التقليدي، وخاصة بعدما تعرض إلى الخسارة في مباراة الذهاب قبل أسبوع من الآن بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب رادس، مما يجعل فريق النجم الساحلي في حاجة إلى تسجيل هدف وحيد على أقل تقدير دون استقبال أي أهداف في شباكه حتى يضمن مقعده في المربع الذهبي للمسابقة الإفريقية.

وبكل تأكيد سوف تكون جماهير النجم الساحلي لها دور كبير للغاية في هذه المباراة، وخاصة في ظل اقتراب مدرجات الملعب من أرض الميدان، مما سوف يضع الضغط الهائل على كاهل لاعبي فريق الترجي الرياضي منذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء وحتى النهاية.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق النجم الساحلي هو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نهاية المطاف، وخاصة بعد الطريقة المذلة التي تم إقصائه بها من الدور نصف النهائي في نسخة العام الماضي 2017، حيث فاز فريق النجم الساحلي ذهاباً على حساب ضيفه فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، إلا أنه تعرض إلى الخسارة بسداسية نظيفة في مباراة الإياب على الأراضي المصرية.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مماثلاً للغاية بالنسبة إلى فريق الترجي الرياضي، حيث يرغب فريق أبناء الدم والذهب هو الآخر في التربع على عرش قارة أفريقيا من جديد بعدما غاب عن منصة التتويج منذ عام 2012، علماً بأن فريق الترجي الرياضي كان قد تم إقصائه هو أيضاً في نسخة العام الماضي على يد فريق الأهلي ولكن من الدور ربع النهائي.

وعلى الرغم من أن فريق الترجي الرياضي قد نجح في حسم موقعة الذهاب بصعوبة بالغة للغاية على أرضه ووسط جماهيره، إلا أن التونسي خالد بن يحيى المدير الفني لفريق الترجي الرياضي يعلم جيداً أن فريقه سوف يحتاج إلى بذل مجهودات مضاعفة، وذلك في حالة أراد تخطي هذه العقبة الصعبة من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وفي حالة الوصول إلى المربع الذهبي لأي من الفريقين لن تكون أيضاً المهمة سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن الفائز من هذه المباراة سوف يواجه الفائز من المباراة التي سوف تجمع بين فريق مازيمبي الكونغولي وبين ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي، علماً بأن فريق مازيمبي يبقى هو المرشح الأبرز من أجل التأهل إلى المباراة النهائية في نهاية المطاف.

إقرأ أيضاً: