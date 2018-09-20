أزمة أمام كارتيرون بعد تأكد غياب عناصر جديدة أمام حوريا كوناكري في دوري الأبطال

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باتت الأزمات تُحاصر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من كل مكان، وذلك قبل موعد مباراة الإياب أمام فريق حوريا كوناكري الغيني في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتأتي هذه الأزمات التي يتعرض لها المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب الإصابات العديدة التي تُطارد كافة لاعبي المارد الأحمر في الآونة الأخيرة، علماً بأن الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي كان قد أكد منذ أيام قليلة أن المدافع محمد نجيب لن يكون حاضراً بنسبة مؤكدة في مباراة الإياب أمام فريق حوريا كوناكري.

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ولكن الأمور لم تقتصر على ذلك فحسب، حيث تأكد اليوم الخميس أيضاً غياب المدافع سعد الدين سمير عن مباراة الإياب أمام فريق حوريا كوناكري، وذلك بسبب عدم قدرة اللاعب على التعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية قبل موعد المباراة.

وعلى هامش تحضيرات المارد الأحمر للمباراة، تلقت جماهير النادي الأهلي بعد مران اليوم صدمة جديدة وهذه المرة بعدما تعرض اللاعب ميدو جابر إلى إصابة لم يتمكن على إثرها من إكمال المران، مما جعله يُغادر فوراً رفقة الدكتور خالد محمود من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة مدى حجم إصابته، علماً بأن ميدو جابر كان قد عاد قبل أيام قليلة من الإصابة التي كان قد تعرض لها مؤخراً.

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