تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام حوريا في دوري أبطال أفريقيا

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في مباراة الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وكما كان متوقعاً عرفت قائمة المارد الأحمر العديد من الغيابات الهامة للغاية بسبب الإصابة، حيث غاب عن القائمة كلاً من: سعد الدين سمير / محمد نجيب / ميدو جابر / عمرو السولية / جونيور أجايي / مروان محسن / صبري رحيل.

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أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / باسم علي / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول / محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / وليد سليمان / مؤمن زكريا / إسلام محارب / أحمد حمدي.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن.

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