موعد مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف الجمعة 21/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف، يستعد فريق الوداد البيضاوي المغربي لملاقاة ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في مساء يوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 على ملعب محمد الخامس على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم بأكمله وخاصة عشاق كرة القدم العربية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الوداد البيضاوي ووفاق سطيف في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف

موعد مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف، يستعد فريق الوداد البيضاوي المغربي لملاقاة ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في مساء يوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 على ملعب محمد الخامس على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف، سوف تكون مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الوداد البيضاوي ووفاق سطيف والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف، يدخل فريق الوداد البيضاوي غمار مباراته الحاسمة أمام ضيفه فريق وفاق سطيف في إياب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه في إطار سعيه للتأهل إلى الدور نصف النهائي من أجل الدفاع عن لقبه بطلاً للمسابقة للعام الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من تعرض فريق الوداد البيضاوي إلى الخسارة في مباراة الذهاب على أرض دولة الجزائر، إلا أن فريق الوداد البيضاوي لا يزال هو المرشح الأبرز من أجل التأهل إلى المربع الذهبي، وخاصة في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها الفريق المغربي وتحديداً من الناحية الهجومية.

ولا شك أيضاً أن فريق الوداد البيضاوي سوف يعتمد في مباراة الإياب بشكل كبير على ضغط جماهيره الغفيرة التي سوف تكون حاضرة بقوة في مدرجات ملعب محمد الخامس، علماً بأن ملعب محمد الخامس دائماً ما يكون عبارة عن مقبرة لمختلف الأندية التي تحل ضيفاً على فريق الوداد البيضاوي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويُدرك فريق الوداد البيضاوي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق أمام ضيفه الطامح هو أيضاً لتحقيق الهدف ذاته من خلال التأهل إلى الدور نصف النهائي، علماً بأن فريق وفاق سطيف يكفيه التعادل بأي نتيجة في هذه المباراة من أجل بلوغ مبتغاه، مما يؤكد بدوره على أن فريق الوداد البيضاوي سوف يجد ترسانة دفاعية حصينة للغاية من أجل منعه من تسجيل الأهداف.

أما على الجانب المقابل يأمل فريق وفاق سطيف أن يُكرر تفوقه من جديد على حامل لقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وخاصة وأن الفريق الجزائري يسعى بدوره إلى الظفر باللقب الأفريقي بعدما سبق وأن فاز به في عام 2014، مما يجعله يطمح من جديد إلى تكرار ذلك الإنجاز حتى وإن كان الطريق نحو اللقب هذه المرة سوف يكون معقداً للغاية.

وسوف يجد المتأهل عن هذه المباراة الكبيرة نفسه في مواجهة أخرى مرتقبة، والتي سوف تكون بنسبة كبيرة للغاية أمام فريق الأهلي صاحب الألقاب الثمانية على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مما يؤكد بدوره على أن الفائز بنسخة العام الحالي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا سوف يُعاني كثيراً حتى يتمكن من تحقيق هدفه في نهاية المطاف.

إقرأ أيضاً: