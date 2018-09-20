الأهلي يكشف في بيان رسمي حقيقة انسحابه من مباراة كأس السوبر المصري السعودي

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أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 بياناً رسمياً، وذلك من أجل الكشف من خلاله عن حقيقة انسحاب النادي الأهلي من مباراة كأس السوبر المصري السعودي مثلما تردد بقوة في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة.

حيث انتشرت العديد من الأنباء بقوة طوال الأيام القليلة الماضية، وذلك حول انسحاب النادي الأهلي من مباراة كأس السوبر المصري السعودي، اعتراضاً منه على موعد إقامة المباراة إضافة إلى الخلاف بين الكابتن محمود الخطيب وبين نظيره المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

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وبناءً على ذلك أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً جاء على النحو التالي لتوضيخ موقفه من خوض مباراة كأس السوبر المصري السعودي:

كل ما نُشر أو أُشيع في السابق عن اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي غير صحيح، تحفُظ النادي الأهلي كان على توقيت المباراة 8 نوفمبر 2018، والذي سوف يتعارض مع التزاماته الأفريقية في حالة وصوله لنصف نهائي البطولة بإذن الله.

وهو ما أرسله النادي الأهلي إلى لاتحاد كرة القدم في خطاب رسمي في الأسبوع الأول من أغسطس، أما إقامة المباراة في المملكة العربية السعودية، التي نُكن لمقدساتِها ولجماهيرِها كل الحب والتقدير، فلم تكن أبداً هي محل الخلاف.

أما عن المباراة القادمة بين النادي الأهلي وبين نادي الهلال في الرياض على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تحدد لها يوم السادس من أكتوبر، فقد تواصل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مبدياً رغبة الاتحادين المصري والسعودي في إقامتها احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وتوطيداً للعلاقات المتميزة بين الشعبين الكبيرين.

وبعد دراسة الاقتراح مع أعضاء مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، أبدى الكابتن محمود الخطيب استعداد النادي الأهلي وترحيبه بإقامة المباراة، في حالة الاستجابة لطلب النادي الأهلي بتأجيل مواعيد ارتباطات فريق الكرة في البطولة العربية وبطولة الدوري العام، وتعديل مواعيد مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الدوري، في حالة بلوغ النادي الأهلي لهذا الدور بإذن الله.

نحن في انتظار رد الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التنسيق مع الاتحاد العربي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والاتفاق مع الاتحاد السعودي على تفاصيل وترتيبات المباراة.

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