موعد أبرز مباريات اليوم الجمعة 21/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 إقامة العديد من المباريات المثيرة للغاية على مستوى كافة أنحاء العالم، وذلك سواء على الصعيد الأوروبي أو حتى على الصعيد الأفريقي وأيضاً على الصعيد الآسيوي.

حيث سيكون عشاق كرة القدم اليوم الجمعة على موعد مع بعض مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، كما سيكون عشاق كرة القدم اليوم أيضاً على موعد مع بعض المباريات في الدوريات الأوروبية مثل مسابقة الدوري الإسباني إضافة إلى مسابقة الدوري الفرنسي وأيضاً بعض المباريات في الدوريات العربية مثل مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين وأخيراً مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة مازيمبي وبريميرو دي أغوستو

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق مازيمبي الكونغولي لملاقاة ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 على أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة مازيمبي وبريميرو دي أغوستو تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مازيمبي وبريميرو دي أغوستو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق النجم الساحلي التونسي لملاقاة ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 على الملعب الأولمبي في مدينة سوسة الساحلية على أرض دولة تونس، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الوداد البيضاوي المغربي لملاقاة ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في مساء اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 على ملعب محمد الخامس على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الإنتاج الحربي لملاقاة ضيفه فريق مصر المقاصة في مساء اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة.

موعد مباراة النصر والعين

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق العين اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والعين تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة النصر والعين منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة النصر والعين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة دبي الرياضية HD2 المجانية، بينما سيكون المعلق أحمد الشحي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الأهلي والحزم

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الحزم في مساء اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والحزم تحديداً في تمام الساعة 19:35 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:35 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأهلي والحزم منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

موعد مباراة موناكو ونيم

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق موناكو لملاقاة ضيفه فريق نيم في مساء اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 على ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة موناكو ونيم تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة موناكو ونيم منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

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