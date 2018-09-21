قرار مفاجئ من الاتحاد السعودي بخصوص مباراة السوبر المصري السعودي

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أصدر الإتحاد السعودي لكرة القدم في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 قراراً مفاجئاً للغاية لكل عشاق كرة القدم المصرية وخاصة عشاق النادي الأهلي، وذلك تعقيباً منه على البيان الرسمي الذي أصدره النادي الأهلي بخصوص مباراة كأس السوبر المصري السعودي.

حيث أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم لكرة القدم عن عدم مشاركة فريق الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري السعودي أمام فريق الهلال السعودي، وذلك بسبب البيان الصادر عن النادي الأهلي الذي اعترض فيه على موعد إقامة المباراة، مما جعل الإتحاد السعودي لكرة القدم يستبدل فريق الأهلي بغريمُه التقليدي فريق الزمالك.

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وقد جاء البيان الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص مباراة كأس السوبر المصري السعودي على النحو التالي:

يود الإتحاد السعودي لكرة القدم أن يُعرب عن أسفه الكبير لما ورد في بيان النادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر التي تجمع بين بطلي الدوري في البلدين الشقيقين مصر والسعودية.

ويؤكد الإتحاد السعودي لكرة القدم أن بيانه الذي صدر يوم مساء أمس لم يكن ليصدر لولا أنه تلقى إلتزاماً واضحاً وصريحاً من الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيسه المهندس هاني أبو ريدة وأيضاً برعاية معالي وزير الشباب والرياضة في مصر بموعد محدد هو السادس من أكتوبر في مدينة الرياض.

البيان الصادر من النادي الأهلي بعد بيان الاتحادين المصري والسعودي يُعد أمراً مؤسفاً كونه لم يُراعي أهمية المناسبة الخالدة التي تم إقرار موعد المباراة تزامناً معها، أو المسمى الذي تحمله هذه المباراة كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما تمثله مثل هذه المباراة من أهمية لمزيد من أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.

على إثر ذلك فإن الإتحاد السعودي لكرة القدم يعتذر بصورة نهائية عن إقامة مباراة الأهلي والهلال، وسوف يكتفي بما تم الإعلان عنه سابقاً في إقامة مباراتي السوبر السعودي المصري بين الاتحاد والزمالك في القاهرة وبين الهلال والزمالك في جدة حرصاً على ما تمثله.

سوف تتم مراعاة هذا الموقف في الأعوام القادمة خلال اعتماد مواعيد مباراتي السوبر السعودي المصري.

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