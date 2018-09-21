موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بمشاركة “محمد صلاح” السبت 22/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق ساوثهامبتون في يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وساوثهامبتون في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق ساوثهامبتون في يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، سوف تكون مباراة ليفربول وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، كما ستكون مباراة ليفربول وساوثهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وساوثهامبتون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته السادسة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التربع على عرش صدارة جدول الترتيب رفقة غريمه فريق تشيلسي.

ولا شك أن فريق ليفربول بات مرشحاً وبقوة من أجل الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة بعد الأداء المثالي إضافة إلى النتائج الأكثر من رائعة التي حققها فريق الريدز منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ليفربول قد نجح في تحقيق الانتصار في أول 5 جولات على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعل ما عزز من حظوظ فريق ليفربول أكثر هي الصورة الجيدة التي ظهر عليها في أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك بعدما حسم فريق ليفربول مباراة القمة عقب فوزه على حساب ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، علماً بأن فريق ليفربول قدم في هذه المباراة مستوى فني مثالي للغاية من الناحية الهجومية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الهاجس الدفاعي لا يزال يُطارد فريق الريدز بعد استقبال شباكه أربعة أهداف في آخر 3 مباريات.

ولكن وفي الوقت ذاته لا تزال التحديات المعقدة قادمة بقوة أمام فريق ليفربول في الأسابيع القادمة، وذلك حينما يجد نفسه أمام مباريات في غاية الصعوبة على مستوى كافة المسابقات سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأوروبي.

وبكل تأكيد سوف يُحاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يبحث عن الحل الأمثل من أجل إعادة اللاعب المصري محمد صلاح إلى مستواه من جديد مثلما كان الحال في الموسم الماضي، وخاصة وأن محمد صلاح لم يُقدم منذ مطلع الموسم الحالي أي شئ يُذكر على الإطلاق مع فريقه ليفربول، مما جعله عرضة للعديد من الانتقادات من جانب وسائل الإعلام الإنجليزية في ظل تركيزه على أزمته المتواصلة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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