موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني السبت 22/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق إسبانيول في مساء يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وإسبانيول في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق إسبانيول في مساء يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، سوف تكون مباراة ريال مدريد وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة باللغة العربية، كما ستكون مباراة ريال مدريد وإسبانيول منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وإسبانيول والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته الخامسة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل العودة من جديد إلى المسار الصحيح على الصعيد المحلي بعد السقوط في فخ التعادل في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو.

ولا شك أن ذلك التعثر لم يؤثر كثيراً على معنويات الفريق الملكي، ولعل ما يؤكد ذلك هو الفوز الذي نجح الفريق الملكي في تحقيقه في منتصف الأسبوع الماضي في أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة الموسم الحالي، وذلك على حساب ضيفه فريق روما الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ولم يكتفِ فريق ريال مدريد في هذه المباراة بالفوز فقط لا غير، بل قدم أيضاً الفريق الملكي أدائاً فنياً رائعاً للغاية إضافة إلى صلابة دفاعية كانت تُمثل دائماً نقطة الضعف الرئيسية لفريق ريال مدريد في العديد من المناسبات طوال السنوات الماضية.

ويُدرك فريق ريال مدريد جيداً أن الأصعب لا يزال في انتظاره في الفترة القادمة، وخاصة في ظل ضغط المباريات الكبير سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأوروبي، علماً بأن فريق ريال مدريد سوف ينزل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق إشبيلية في مساء يوم الأربعاء القادم عقب مباراته القادمة أمام ضيفه فريق إسبانيول.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره أن الأسابيع سوف تكون حاسمة للغاية بالنسبة إلى فريق ريال مدريد، وذلك من أجل تحديد مدى قدرته على المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي رفقة غريمه التقليدي فريق برشلونة الذي يسير على الطريق الصحيح منذ بداية الموسم بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأمل عشاق النادي الملكي بدورهم أن ينجح فريق ريال مدريد هذه المرة في الفوز بلقب الدوري الإسباني، وخاصة بعدما تقلصت الفجوة بشكل واضح بينه وبين الغريم التقليدي فريق برشلونة في السنوات العشرة الأخيرة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق برشلونة قد نجح في الفوز بسبعة ألقاب على صعيد مسابقة الدوري الإسباني من آخر 10 سنوات، وفي مقابل ذلك فاز فريق ريال مدريد بلقبين فقط لا غير بينما فاز جاره فريق أتلتيكو مدريد بلقب وحيد.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: داني سيبايوس / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

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