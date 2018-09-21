موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا السبت 22/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني في مساء يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحوريا كوناكري.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وحوريا كوناكري في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري

موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني في مساء يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وحوريا كوناكري تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، سوف تكون مباراة الأهلي وحوريا كوناكري منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وحوريا كوناكري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الأهلي وحوريا كوناكري والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المنتظرة في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام ضيفه فريق حوريا كوناكري، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الأهلي عاد بنتيجة مخادعة نوعاً ما من مباراة الذهاب، وذلك حينما سقط في فخ التعادل سلبياً بدون أهداف على أرض دولة غينيا، مما يجعل كافة الإحتمالات واردة لكلاً من الفريقين حيث يكفي فريق حوريا كوناكري التعادل بأي نتيجة إيجابية من أجل ضمان تأهله إلى المربع الذهبي.

وهو الأمر الذي سوف يضع ضغطاً كبيراً على لاعبي المارد الأحمر، وخاصة وأن فريق الأهلي لم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف في آخر مباراة خاضها على أرضه ووسط جماهيره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك حينما استقبلت شباكه 3 أهداف من ضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات.

وبكل تأكيد سوف يكون دور جماهير القلعة الحمراء كبيراً للغاية في هذه المباراة، وخاصة وأن المباراة سوف تشهد حضور حوالي 10 آلاف مشجع أهلاوي في مدرجات ملعب السلام، علماً بأن ذلك العدد سوف يرتفع بشكل كبير في حالة نجح فريق الأهلي في الوصول إلى الدور نصف النهائي.

ولعل ما يُزيد من صعوبة مهمة فريق الأهلي في هذه المباراة هي الغيابات العديدة المؤثرة التي يُعاني منها، حيث تأكد غياب كلاً من: سعد الدين سمير / محمد نجيب / مروان محسن / ميدو جابر / عمرو السولية / جونيور أجايي / صبري رحيل / ناصر ماهر.

ومن جانبه كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق حوريا كوناكري، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول / محمد هاني / باسم علي.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / وليد سليمان / مؤمن زكريا / إسلام محارب / أحمد حمدي / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / مؤمن زكريا / أحمد حمدي / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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