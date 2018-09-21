تعرف على قائمة الزمالك استعداداً لمباراته القادمة أمام المقاولون العرب

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق المقاولون العرب في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام المدير الفني السويسري كريستيان جروس باستبعاد بعض العناصر الهامة من قائمة الفارس الأبيض، حيث غاب عن القائمة كلاً من: مصطفى فتحي / أيمن حفني / محمد عنتر / أحمد مدبولي / حازم إمام / محمود عبد العاطي.

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أما قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق المقاولون العرب، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء / محمد عبد الغني / حمدي النقاز / أحمد فتوح / محمود حمدي الونش / كماتشو / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد المنعم كهربا / محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / محمد حسن / عبد الله جمعة / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد / عمر السعيد.

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