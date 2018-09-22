ملخص مباراة ريال مدريد واسبانيول السبت 22/9/2018 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد واسبانيول، حقق فريق ريال مدريد فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق إسبانيول بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة الإسباني ماركو أسينسيو في الدقيقة الحادية والأربعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة ليرتقي مؤقتاً إلى صدارة جدول الترتيب، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق إسبانيول عند 7 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / داني سيبايوس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الإسباني جولين لوبيتيجي.

ملخص مباراة ريال مدريد واسبانيول والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد واسبانيول، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق ريال مدريد أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف بصورة مبكرة من أجل ضمان النقاط الثلاث، وفي مقابل ذلك تراجع فريق إسبانيول بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف.

وفي الدقيقة الخامسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الإسباني إيسكو كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس مرمى فريق إسبانيول.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما بالرغم من الاستحواذ الكامل لفريق ريال مدريد على الكرة، وذلك في ظل الصلابة الدفاعية التي تمتع بها فريق إسبانيول منذ اللحظة الأولى في عمر المباراة.

وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق إسبانيول في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب بيريز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا تصدى لها بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والأربعين، نجح فريق ريال مدريد في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر النجم الإسباني ماركو أسينسيو، وعلى الرغم من الغاء الحكم لهدف الفريق الملكي في الوهلة الأولى بداعي التسلل، إلا أنه عاد واحتسب الهدف بعدها بدقيقة واحدة عقب استعانته بتقنية حكم الفيديو المساعد، لينتهي بعدها الشوط دون جديد على وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد واسبانيول والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد واسبانيول، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل حسم الأمور نهائياً، وفي مقابل ذلك حاول فريق إسبانيول أن يبحث عن تعديل النتيجة على أقل تقدير في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة التاسعة والأربعين كاد فريق ريال مدريد ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم إيسكو كرة رائعة للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس مرمى فريق إسبانيول.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين حاول الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لتحقيق هدفه، وذلك من خلال إشراك المهاجم الإسباني ماريانو دياز بدلاً من النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير واصل المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي إجراء التعديلات على تشكيلة فريقه، وهذه المرة من خلال إشراك الجناح الإسباني لوكاس فاسكيز بدلاً من متوسط الميدان الإسباني داني سيبايوس.

وفي الدقيقة الخامسة والستين سنحت أمام فريق إسبانيول فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما انفرد اللاعب بورخا بحارس المرمى تيبو كورتوا إلا أن العارضة تصدت لتسديدة بورخا الساقطة من فوق حارس المرمى كورتوا.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الصعوبة لمصلحة فريق ريال مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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