موعد مباراة أرسنال وإيفرتون بمشاركة “محمد النني” الاحد 23/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وإيفرتون، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه فريق إيفرتون في مساء يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد النني يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسنال وإيفرتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وإيفرتون.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال وإيفرتون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال وإيفرتون في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال وإيفرتون

موعد مباراة أرسنال وإيفرتون، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه فريق إيفرتون في مساء يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أرسنال وإيفرتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أرسنال وإيفرتون، سوف تكون مباراة أرسنال وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال وإيفرتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أرسنال وإيفرتون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسنال وإيفرتون، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته السادسة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التقدم بشكل أكبر على مستوى جدول ترتيب المسابقة.

ولا شك أن فريق أرسنال يُدرك جيداً أن انتصاره في هذه المباراة سوف يكون في غاية الأهمية، وخاصة وأنه سوف يكون الفوز الخامس على التوالي للفريق اللندني على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي سوف يُعطي لاعبو فريق أرسنال دافعاً قوياً للغاية طوال الفترة القادمة من عمر الموسم، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق أرسنال في الموسم الحالي يبقى هو العودة من جديد بأي وسيلة ممكنة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ولن يتحقق ذلك الهدف لفريق أرسنال إما من خلال إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب، أو إما من خلال الفوز بلقب الدوري الأوروبي حتى يضمن الفريق اللندني مقعده المباشر في أعرق المسابقات الأوروبية والتي غاب عنها الموسم الماضي إضافة إلى الموسم الحالي لأول مرة منذ 20 عاماً.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / تشاكا / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

أما على الجانب المقابل لا يبدو الوضع مثالياً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق إيفرتون تحت قيادة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا، وذلك على الرغم من أن فريق التوفيز لم يعرف حتى طعم الخسارة إلا أنه سقط كثيراً في فخ التعادل منذ مطلع الموسم الحالي.

وبكل تأكيد يسعى فريق إيفرتون هو الآخر إلى التأهل إلى المسابقات الأوروبية في الموسم القادم، حتى وإن اقتصر ذلك على التأهل فقط إلى مسابقة الدوري الأوروبي في ظل الأموال الطائلة التي قامت إدارة نادي التوفيز بصرفها في الميركاتو الصيفي الماضي من أجل تدعيم صفوف الفريق بالعناصر اللازمة.

ويبقى الخطر الأكبر على فريق ارسنال في هذه المباراة هو المهاجم البرازيلي ريتشاردسون، والذي تألق بدوره بشكل لافت للغاية منذ مطلع الموسم الحالي مع فريقه إيفرتون من خلال تسجيله للأهداف في جميع المباريات التي شارك فيها، مما يؤكد بدوره على أن مهمة خط دفاع فريق أرسنال لن تكون سهلة على الإطلاق في هذه المباراة.

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